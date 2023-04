Καμπάνα $787 εκατ. στο Fox News για fake news περί των εκλογών του 2020

Με το χαμόγελο της ικανοποίησης εξήλθε από το δικαστικό μέγαρο ο Τζον Πούλος, CEO της εταιρείας λογισμικού Dominion Voting Systems μετά την αποζημίωση των 787,5 εκατ. δολαρίων που δέχθηκε να πληρώσει, μετά από εξωδικαστικό συμβιβασμό, το αμερικανικό κανάλι Fox και η εταιρεία Fox News για συκοφαντική δυσφήμιση.

Το ποσό των 787,5 εκατ. δολαρίων στο οποίο συμφώνησαν οι δύο εταιρείες αν και τεράστιο είναι το μισό από το αρχικό ποσό των 1,6 δισ. δολαρίων που είχε ζητήσει η εταιρεία λογισμικού που για καιρό δέχθηκε ανυπόστατες κατηγορίες από το τηλεοπτικό κανάλι με τη μεγάλη επιρροή στους ψηφοφόρους των Ρεπουμπλικανών.

Η εταιρεία που είχε αναλάβει την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων στις αμερικανικές εκλογές του 2020 τις οποίες έχασε ο Ντόναλντ Τραμπ (φωτ.), είχε γίνει μη αποδεχόμενος ποτέ την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν, κάνοντας λόγο για νοθεία και πειραγμένο λογισμικό.

