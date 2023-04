Εξερράγη ο Starship λεπτά μετά την απογείωση

Ο τεράστιος πύραυλος Starship της SρaceX εξερράγη στον ουρανό λεπτά μετά την απογείωσή του από τις εγκαταστάσεις του στο Τέξας.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι η προσπάθεια μπορεί ακόμα να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και ότι η απλή ανατίναξη θα μπορούσε να θεωρηθεί επιτυχία.

Ο διευθύνων σύμβουλος Έλον Μασκ προειδοποίησε τις τελευταίες ημέρες ότι ο πύραυλος μπορεί να μην φτάσει με επιτυχία στο διάστημα.







Ήταν η πρώτη δοκιμαστική πτήση του τεράστιου πυραύλου, τον οποίο ανέπτυξε η SρaceX για ταξίδια προς την Σελήνη και τον Άρη. Η αιτία της έκρηξης δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Ανώτερη πηγή της αμερικανικής Υπηρεσίας Αεροπορίας είπε ότι ο αυτοματοποιημένος τερματισμός πτήσης του διαστημικού σκάφους πιθανώς ενεργοποιήθηκε, προκαλώντας την αποσύνθεση του πυραύλου.

H εκτόξευση ήταν επιτυχής, μεταδίδει το Reuters, και η δοκιμαστική πτήση χωρίς πλήρωμα ολοκληρώθηκε λίγο αργότερα με έκρηξη στον ουρανό.

Ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από το διαστημόπλοιο Starbase στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ανατολικά του Μπράουνσβιλ του Τέξας. Η εταιρεία ήλπιζε πως, στην καλύτερη περίπτωση, η πτήση θα διαρκούσε 90 λεπτά.

Ζωντανή μετάδοση της SρaceX έδειξε τον πύραυλο πλοίο να ανεβαίνει από τον πύργο εκτόξευσης στον ουρανό, καθώς οι κινητήρες Raptor του Super Heavy έπαιρναν μπροστά, ανάμεσα σε μια μπάλα φλόγας, καυσαερίων και υδρατμών.

Αλλά λιγότερο από τέσσερα λεπτά μετά την εκτόξευση, το ανώτερο τμήμα απέτυχε να διαχωριστεί -όπως είχε σχεδιαστεί- από το κατώτερο (Super Heavy) και το όχημα φάνηκε να στριφογυρίζει ώσπου τελικά εξερράγη.

Το διαστημόπλοιο έφτασε σε ύψος σχεδόν 32 χλμ. προτού διαλυθεί.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της SρaceX στη διαδικτυακή μετάδοση επευφημούσαν το κατόρθωμα μιας καθαρής εκτόξευσης για πρώτη φορά, κηρύσσοντας το σύντομο επεισόδιο ως επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση.

Πλήθος εργαζομένων παρακολουθούσαν ζωντανά, συγκεντρωμένοι στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Λος Άντζελες και επευφημώντας ξέφρενα όχι μόνο τη στιγμή που ο πύραυλος εκτοξεύτηκε, αλλά και όταν ανατινάχθηκε.

Ο John Insprucker, κύριος μηχανικός της εταιρείας, είπε ότι η δοκιμαστική πτήση θα παράσχει πληθώρα σημαντικών δεδομένων που ανοίγουν τον δρόμο στην εταιρεία για επιπλέον δοκιμές.

Ο Μασκ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της SρaceX, δήλωσε στο Twitter ότι η επόμενη δοκιμαστική εκτόξευση του Starship θα γίνει σε λίγους μήνες.

Congrats Space X?ref_src=twsrc%5Etfw">@ Space X team on an exciting test launch of Starship! Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

«Συγχαρητήρια στην ομάδα του @SρaceX για μια συναρπαστική δοκιμαστική εκτόξευση του Starship! Έμαθα πολλά για την επόμενη δοκιμαστική εκτόξευση σε λίγους μήνες», έγραψε στο Twitter, του οποίου είναι ιδιοκτήτης.

Στο Twitter χαιρέτισε την εκτόξευση και ο Bill Nelson, επικεφαλής της NASA: «Συγχαρητήρια στο @SρaceX για την πρώτη ολοκληρωμένη δοκιμή πτήσης του Starship! Κάθε σπουδαίο επίτευγμα σε όλη την ιστορία απαιτούσε κάποιο επίπεδο υπολογισμένου κινδύνου, γιατί με μεγάλο ρίσκο έρχεται μεγάλη ανταμοιβή. Ανυπομονούμε για όλα όσα θα μάθει η SρaceX, για την επόμενη δοκιμή πτήσης — και όχι μόνο».

Congrats to SpaceX?ref_src=twsrc%5Etfw">@SpaceX on Starship’s first integrated flight test! Every great achievement throughout history has demanded some level of calculated risk, because with great risk comes great reward. Looking forward to all that SpaceX learns, to the next flight test—and beyond. https://t.co/ZYsh5VkxsA