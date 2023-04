Ενα στα πέντε αυτοκίνητα που πωλείται φέτος είναι ηλεκτρικό

Σχεδόν ένα στα πέντε αυτοκίνητα που πωλούνται παγκοσμίως φέτος θα είναι ηλεκτρικό όχημα, προέβλεψε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ), αφού οι πωλήσεις έχουν ήδη ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια για πρώτη φορά παγκοσμίως.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η αξιοσημείωτη αύξηση της ζήτησης για μοντέλα με μπαταρία σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά οχήματα θα αντιπροσωπεύουν το 18% των παγκόσμιων πωλήσεων αυτοκινήτων σε σύγκριση με μόλις 4% των παγκόσμιων πωλήσεων αυτοκινήτων το 2020, σύμφωνα με την ετήσια προοπτική του οργανισμού.

Φέτος οι πωλήσεις προβλέπεται να αυξηθούν στα 14 εκατομμύρια οχήματα, συμπεριλαμβανομένων μοντέλων μόνο με μπαταρία και υβριδικών που συνδέονται για φόρτιση.

Η Κίνα αντιπροσώπευε σχεδόν τα δύο τρίτα όλων των πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων το 2022, κυρίως λόγω ενός προγράμματος επιδοτήσεων. Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ, που και οι δύο προσφέρουν επίσης κίνητρα, είναι η δεύτερη και τρίτη μεγαλύτερη αγορά.

Electric cars are booming – global sales are on course to jump 35% this year



In 2019, only 2.5% of cars sold worldwide were electric



In 2023, they're set to reach 18%



Read about the implications for the energy industry & climate in @IEA’s new report ➡️ https://t.co/7oKFfpthXi pic.twitter.com/RVpEkUdrPk