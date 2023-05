Κάντο όπως η Ιταλία: Τριπλασιάστηκαν οι εξαγωγές της προς την Κίνα

Οι εξαγωγές της Ιταλίας προς την Κίνα έχουν τριπλασιαστεί σε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο. Το πρόβλημα είναι ότι ακόμη και οι ειδικοί δυσκολεύονται να εξηγήσουν το γιατί.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, οι αποστολές στο εξωτερικό έφτασαν πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ τον Φεβρουάριο, ενισχυμένες κατά 131% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Τον Ιανουάριο είχαν καταγράψει ένα ακόμη άλμα κατά 137%. Η Ιταλία εξήγαγε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ αγαθών και υπηρεσιών τον Ιανουάριο του 2022 στη Νο 2 οικονομία του κόσμου.

Μια τέτοια έκρηξη είναι δύσκολο να εξηγηθεί υπό κανονικές συνθήκες. Καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και η αναταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας στρεβλώνουν τις παραδοσιακές εμπορικές ροές, είναι εντελώς μυστήριο.

Η Ιταλία μπορεί να είναι η μόνη χώρα της Ομάδας των Επτά που έχει υπογράψει το επενδυτικό σχέδιο-μαμούθ της Κίνας, την Πρωτοβουλία Belt and Road, αλλά τα οικονομικά οφέλη μιας τέτοιας συμμαχίας από το 2019 είναι περιορισμένα.

Επιπλέον, οι σχέσεις είχαν ήδη ψυχρανθεί σημαντικά υπό τον πρωθυπουργό Μάριο Ντράγκι. Η διάδοχός του, Τζόρτζια Μελόνι, έδωσε σήμα στους Αμερικανούς αξιωματούχους ότι θα αποχωρήσει από την αμφιλεγόμενη συμφωνία με την Κίνα πριν από το τέλος του έτους.

Αυτό που κάνει τα δεδομένα ακόμα πιο μπερδεμένα είναι ότι όλα αφορούν έναν πολύ συγκεκριμένο τομέα: Τα φαρμακευτικά προϊόντα. Ή για να είμαστε πιο ακριβείς, όπως σημειώνει ο αρθρογράφος, «φάρμακα που αποτελούνται από ανάμεικτα ή μη αναμεμειγμένα προϊόντα για θεραπευτικές ή προφυλακτικές χρήσεις, σε μορφή δόσεων».

Οι εξαγωγές αυτής της ομάδας προϊόντων αυξήθηκαν στα 1,84 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο από 98,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Αντιπροσώπευαν σχεδόν τα δύο τρίτα όλων των ιταλικών εξαγωγών προς την Κίνα.

1. Last week we flagged a big rise in Italian exports to China. Here's the story. Without western vaccines, China's consumers are buying a generic liver drug made in Italy that's rumored to prevent COVID. Big thanks to @bancaditalia and @p_ceretti... pic.twitter.com/mlHnJXF6tL