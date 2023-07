Αεροσκάφος των ΗΠΑ που μετράει ραδιενέργεια στην Κρήτη

Η απειλή κάποιου είδους ουκρανικού σαμποτάζ στον υπό ρωσικό έλεγχο πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στην Ουκρανία είναι μεγάλη και λαμβάνονται μέτρα για να αντιμετωπιστεί, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι επιπτώσεις μιας τέτοιας δολιοφθοράς μπορεί να είναι καταστροφικές.

Η Ουκρανία και η Ρωσία κατηγόρησαν χθες αλλήλους ότι σχεδιάζουν επίθεση κατά της μεγαλύτερης πυρηνικής μονάδας της Ευρώπης.

«Έχουμε πληροφορίες ότι τα ρωσικά στρατεύματα έχουν τοποθετήσει αντικείμενα που μοιάζουν με εκρηκτικά στη στέγη πολλών μονάδων παραγωγής ενέργειας» στη Ζαπορίζια, είπε ο Ζελένσκι στη νυχτερινή του ομιλία.

Οπως σημειώνει το Bloomberg, το πυρηνικό εργοστάσιο, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, έχει γίνει στόχος επιθέσεων πυροβολικού, drones και πυραύλων τον τελευταίο χρόνο, με Ουκρανούς και Ρώσους αξιωματούχους να αλληλοκατηγορούνται για τα χτυπήματα. Παρατηρητές του ΟΗΕ εγκαταστάθηκαν στη Ζαπορίζια τον Σεπτέμβριο για να αξιολογήσουν τους κινδύνους.

Η απόφαση της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας να στείλει το αεροσκάφος Boeing WC-135R Constant Phoenix στην Ελλάδα στις 30 Ιουνίου τροφοδότησε εικασίες ότι θα μπορούσε να συνδεθεί με απειλές για τη Ζαπορίζια. Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, το αεροσκάφος, το οποίο μπορεί να καταγράψει εκλύσεις ραδιενέργειας σε πραγματικό χρόνο, διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στο πυρηνικό ατύχημα του Τσέρνομπιλ το 1986.

Το Πεντάγωνο δεν απάντησε αμέσως αιτήματα για σχόλια. Η Πολεμική Αεροπορία είπε ότι το αεροσκάφος αναπτύσσεται τακτικά στη Μεσόγειο Θάλασσα.

WC-135R “Nuclear Sniffer” landed in Crete this morning. Arrival coincides with new concerns about safety at Russian-occupied nuclear power plant in Ukraine. https://t.co/9ZddffLnxv pic.twitter.com/G26MFCUh0q