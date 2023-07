Ερντογάν: Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα F-16 κατά της Ελλάδας

«Ποτέ δεν χρησιμοποιήσαμε τα F-16 μας εναντίον της Ελλάδας και ούτε σκοπεύουμε να το κάνουμε στο μέλλον», δήλωσε σε συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους ο Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Aanadolu.

Παράλληλα, δήλωσε «πιο αισιόδοξος από ποτέ» για την αγορά των μαχητικών F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταδίδει το Reuters. «Sτόχος είναι να κερδίσουμε περισσότερους φίλους, όχι να κάνουμε εχθρούς», είπε.

#BREAKING Turkish President Erdogan says on Greece that the aim is to gain more friends rather than gaining more enemies.



“We have never used our F-16s against Greece and we don’t plan to use them against Greece in the future.” pic.twitter.com/fkmX602lbD