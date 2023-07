Γέφυρα Κριμαίας: Ουκρανικές δυνάμεις πίσω από την επίθεση

Οι ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες και οι ναυτικές δυνάμεις βρίσκονται πίσω από την επίθεση κατά της γέφυρας της Κριμαίας η οποία πραγματοποιήθηκε με την συνδρομή «ναυτικών drones», δήλωσε πηγή των ειδικών ουκρανικών υπηρεσιών (SBU).

«Η σημερινή επίθεση κατά της γέφυρας της Κριμαίας είναι ειδική επιχείρηση της SBU και του Πολεμικού Ναυτικού», δήλωσε η πηγή στο AFP διευκρινίζοντας ότι «η γέφυρα δέχθηκε επίθεση με την συνδρομή ναυτικών drones».

Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον δύο ουκρανικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν ανώνυμες πηγές σύμφωνα με τις οποίες, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας και το ναυτικό της Ουκρανίας βρίσκονται πίσω από το περιστατικό στη Γέφυρα της Κριμαίας.

As a result of an unexplained emergency that occurred around 3am local time, the illegal bridge to Crimea received significant damage. Russian sources report having heard two explosions with 15 minutes between them.



