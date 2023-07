Καρχαρίες κάνουν πάρτι με κοκαΐνη στη Φλόριντα!

Καρχαρίες που παραμονεύουν στα ανοικτά των ακτών της Φλόριντα μπορεί να τρώνε δεσμίδες κοκαΐνης που πετάγονται στον ωκεανό από λαθρέμπορους ναρκωτικών με προορισμό τις ΗΠΑ - και οι επιστήμονες θέλουν να το ανακαλύψουν.

Οπως μεταδίδει η New York Post, με τις τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών να ξεβράζονται στις παραλίες και να αποσύρονται από τον ωκεανό από τις αρχές κάθε χρόνο, ο θαλάσσιος βιολόγος Τομ Χιρντ ήθελε να διερευνήσει εάν οι καρχαρίες έχουν καταπιεί κοκαΐνη ή όχι ως μέρος μιας νέας τηλεοπτικής σειράς «Καρχαρίες Κοκαΐνης» - η οποία θα κάνει πρεμιέρα κατά τη διάρκεια του αγαπημένου «Shark Week» του Discovery Channel την επόμενη εβδομάδα.

Στο πρόγραμμα, ο Χιρντ και η περιβαλλοντική επιστήμονας του Πανεπιστημίου της Φλόριντα Τρέισι Φαντάνα διεξάγουν μια σειρά πειραμάτων σε καρχαρίες στα ανοικτά των Florida Keys, όπου ψαράδες φέρεται να έχουν πει ιστορίες για ψάρια εθισμένα στα ναρκωτικά.

Ο Χιρντ και η Φαντάνα βούτηξαν στη θάλασσα και παρατήρησαν ότι κάποιοι καρχαρίες ενεργούσαν περίεργα. Ένας σφυροκέφαλος καρχαρίας, είδος που συνήθως αποφεύγει τους ανθρώπους, έσπευσε ακριβώς πάνω τους και φαινόταν να κολυμπά λοξά.

Στα 60 πόδια βάθος ένας σταχτοκαρχαρίας κολυμπούσε σε… κύκλους, δείχνοντας προσήλωση σε ένα αντικείμενο που δεν ήταν εκεί, σύμφωνα με την εκπομπή.

«Η βαθύτερη ιστορία εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο τα χημικά, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα παράνομα φάρμακα εισέρχονται στις πλωτές οδούς μας - εισέρχονται στους ωκεανούς μας - και τι επιπτώσεις θα μπορούσαν να έχουν στη συνέχεια σε αυτά τα ευαίσθητα ωκεάνια οικοσυστήματα», είπε ο Χιρντ στο Live Science.

Στη συνέχεια, εξέτασαν πώς αντιδρούσαν οι καρχαρίες στις συσκευασίες που έριχναν στο νερό και οι οποίες ήταν παρόμοιες σε μέγεθος και σχήμα με τα δέματα κοκαΐνης.

Στο πείραμα, τοποθέτησαν ψεύτικα δέματα κοκαΐνης δίπλα σε ομοιώματα κύκνων και σοκαρίστηκαν βλέποντας τους καρχαρίες να κατευθύνονται κατευθείαν προς τα δέματα - και όχι προς τους κύκνους - και να τα δαγκώνουν.

Στη συνέχεια, ο Χιρντ και η Φαντάνα προσπάθησαν να αναδημιουργήσουν ηθικά τη σωματική έξαρση της κοκαΐνης με μια εξαιρετικά συμπυκνωμένη μπάλα ψαρόσκονης για να πυροδοτήσουν μια τεράστια απόκριση ντοπαμίνης από τους καρχαρίες.

Οι καρχαρίες φαίνονται να αγριεύουν, σύμφωνα με το Live Science. «Πιστεύω ότι έχουμε ένα πιθανό σενάριο για το πώς μπορεί να μοιάζει αν δίνατε κοκαΐνη σε καρχαρίες», λέει ο Χιρντ στην εκπομπή. «Τους δώσαμε αυτό που πιστεύω ότι είναι το επόμενο καλύτερο πράγμα. [Τους] έβαλε φωτιά στο μυαλό. Ήταν τρελό».

Για το τελευταίο τους πείραμα, έριξαν δέματα απομίμησης κοκαΐνης από ένα αεροπλάνο για να προσομοιώσουν πώς τα ναρκωτικά θα μπορούσαν πραγματικά να εισέλθουν στο οικοσύστημα του καρχαρία. Διάφορα είδη καρχαριών μαζεύτηκαν σαν μέλισσες, παρατήρησαν οι επιστήμονες.

Ωστόσο, ο Χιρντ είπε ότι τα πειράματά τους δεν αποδεικνύουν ότι υπάρχουν τοξικομανείς καρχαρίες που καταναλώνουν κοκαΐνη στα ανοιχτά της Φλόριντα.

Θα έπρεπε να επαναληφθούν περισσότερα πειράματα και θα μπορούσε να υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός περιβαλλοντικών λόγων για τους οποίους οι καρχαρίες ανταποκρίθηκαν με τέτοιο τρόπο.

