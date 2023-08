Παράνομη η εκτυφλωτική κατασκευή X του Ελον Μασκ στην ταράτσα του Twitter

Η εκτυφλωτική μεταλλική κατασκευή σε σχήμα Χ, που παραπέμπει στο νέο ... όνομα του Twitter, αφαιρέθηκε από την ταράτσα της έδρας της εταιρείας έπειτα από αγωγή της πόλης του Σαν Φρανσίσκο, περιστατικό που εντάσσεται σε μία σειρά αντιπαραθέσεων του ιδιοκτήτη Ιλον Μασκ με τις τοπικές αρχές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πόλης επιβεβαίωσαν την αποξήλωση του φωτεινού ικριώματος του Ιλον Μασκ και διευκρινίζουν ότι ο ιδιοκτήτης του κτιρίου πρέπει να πληρώσει τα έξοδα της άδειας κατασκευής που θα έπρεπε να έχει εκδώσει, καθώς και τα έξοδα της έρευνας για την εγκατάσταση της παράνομης κατασκευής.

Εκπρόσωπος του Χ (Twitter) αρνήθηκε την Παρασκευή και το Σάββατο σε επιθεωρητή την πρόσβαση στο κτίριο, με την δικαιολογία ότι πρόκειται για προσωρινή φωτεινή πινακίδα που αναγγέλλει συγκεκριμένη εκδήλωση.

Την νύκτα, η κατασκευή φωτίσθηκε εκτυφλωτικά, σε σημείο που οι κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν για φως που έκανε την νύκτα μέρα τυφλώνοντάς τους.

Εδώ και μία εβδομάδα, ο Ιλον Μασκ προσπάθησε να μετονομάσει το Twitter, χρησιμοποιώντας το μαθηματικό σύμβολο Χ προς το οποίο έχει αναπτύξει τέτοια εμμονή, ώστε να βρίσκεται στο όνομα της εταιρείας SpaceX και στο όνομα ενός από τα παιδιά του...του «X Æ A-XII» για τον οποίο χρησιμοποιείται ως «υποκοριστικό» το Χ.

Ο Μασκ θέλει να μεταμορφώσει την πλατφόρμα σε πολυεργαλείο κατ'εικόνα του κινεζικού WeChat.

«Το Χ είναι η μελλοντική κατάσταση της απεριόριστης διαδραστικότητας - επικεντρωμένης στον ήχο, το βίντεο, την ανταλλαγή μηνυμάτων, τις πληρωμές/τράπεζες - δημιουργώντας μία παγκόσμια αγορά ιδεών, αγαθών, υπηρεσιών και ευκαιριών», εξήγησε η γενική διευθύντρια της εταιρείας Λίντα Γιακαρίνο.

Oh Elon gotta pay for his crimes. Installing a giant blinking strobe X across from an apartment building is nastyyyy work.pic.twitter.com/PiNIgOcLvr