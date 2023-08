Μασκ: Θα παλέψω με τον Ζούκερμπεργκ και ο αγώνας θα προβληθεί ζωντανά στο X

Ο Έλον Μασκ και ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ θα παλέψουν σε κλουβί και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά στο X, πρώην Twitter, σύμφωνα με ανάρτηση του ιδιοκτήτη της Tesla και του δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε ο Μασκ, όλα τα έσοδα από την αναμέτρηση θα διατεθούν για τη στήριξη των βετεράνων στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι σηκώνει βάρη κατά τη διάρκεια της ημέρας για να προετοιμαστεί για τον αγώνα. «Δεν έχω χρόνο να κάνω προπόνηση, οπότε τα φέρνω στη δουλειά» έγραψε.

Τον Ιούνιο ο Μασκ είχε γράψει σε ανάρτησή του ότι είναι έτοιμος να αναμετρηθεί σε «αγώνα σε κλουβί» με τον Ζούκερμπεργκ, ο οποίος εκπαιδεύεται στο ζίου ζίτσου.

Μια ημέρα αργότερα, ο Ζούκερμπεργκ ζήτησε από τον Μασκ να «στείλει τοποθεσία».

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans.