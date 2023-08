Πρόβλεψη για άλμα στην τιμή του πετρελαίου από τον IEA

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις του για αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2023, η οποία οδεύει προς «το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγράψει ποτέ» και προβλέπεται να φθάσει τα 102,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα κατά μέσο όρο ετησίως, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην έκθεση ο IEA αναφέρει πως η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου έχει εκτιναχθεί σε επίπεδο ρεκόρ εν μέσω ισχυρής κατανάλωσης στην Κίνα και αλλού, απειλώντας να ωθήσει τις τιμές υψηλότερα.

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου ήδη «κατέγραψε ρεκόρ 103 εκατ. βαρελιών ημερησίως τον Ιούνιο ενώ τον Αύγουστο ενδέχεται να υπάρξει νέα κορύφωση», υπογραμμίζει ο οργανισμός που έχει την έδρα του στο Παρίσι.

«Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου φθάνει σε ύψη ρεκόρ, ενισχυμένη από τα θερινά αεροπορικά ταξίδια, την αυξημένη χρήση πετρελαίου στην παραγωγή ηλεκτρικού και την κάθετη άνοδο της κινεζικής πετροχημικής δραστηριότητας», εξηγεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Στο σύνολο της χρονιάς, «η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα» σε σχέση με το 2022 «για να φθάσει τα 102,2 εκατ. βαρέλια ημερησίως το 2023, με την Κίνα να αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% της αύξησης», διευκρινίζει ο οργανισμός.

World oil demand is scaling record highs, boosted by summer air travel, increased oil use for power generation & surging petrochemical activity in China



With deepening OPEC+ supply cuts, global markets are set to continue tightening through the fall ⬇️ https://t.co/k6shRxYYM4