ΗΠΑ: Υποχώρησαν οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτημα για επίδομα ανεργίας κινήθηκε χαμηλότερα την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 12 Αυγούστου.

Ειδικότερα, οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας διολήσθησαν στις 239.000 από 250.000 μια εβδομάδα νωρίτερα.

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 240.000.

Ο μέσος όρος των αιτήσεων τις τέσσερις τελευταίες εβδομάδες, μια λιγότερο ευμετάβλητη μέτρηση, αυξήθηκε στις 234.250 από 231.500.

