Επίθεση Κίνας στην Ευρώπη για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η Κίνα επέκρινε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιδοτήσεις ηλεκτρικών οχημάτων (EV), λέγοντας ότι η κίνηση θα βλάψει τις σχέσεις, ενώ επικρίνει τις ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες που δεν μπορούν να συμβαδίσουν με τις τεχνολογικές καινοτομίες.

Στο μπαράζ της κριτικής προστέθηκαν το κορυφαίο σώμα της αυτοκινητοβιομηχανίας της Κίνας και μια κορυφαία εφημερίδα του Κομμουνιστικού Κόμματος, σηματοδοτώντας ότι ένα νέο μέτωπο μπορεί να ανοίξει, γράφει το Bloomberg.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε την Τετάρτη ότι η παγκόσμια αγορά κατακλύζεται από φθηνά κινεζικά αυτοκίνητα, με τις τιμές να διατηρούνται «τεχνητά χαμηλές από τεράστιες κρατικές επιδοτήσεις». Η έρευνα, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και εννέα μήνες, μπορεί να οδηγήσει σε δασμούς κοντά στο επίπεδο του 27,5% που έχουν ήδη επιβληθεί από τις ΗΠΑ στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα.

«Τα μέτρα που προτείνει η ΕΕ για την προστασία της βιομηχανίας της στο όνομα του "θεμιτού ανταγωνισμού" είναι προστατευτισμός», ανέφερε σε δήλωση την Πέμπτη το υπουργείο Εμπορίου της χώρας. «Ο κλάδος των EV της Κίνας έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια και η ανταγωνιστικότητά του βελτιώνεται συνεχώς, γεγονός που είναι αποτέλεσμα επίμονων προσπαθειών τεχνολογικής καινοτομίας. Είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που κερδίζεται με σκληρή δουλειά».

Εάν η ΕΕ επιβάλει δασμούς, θα περιορίσει μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές για τους Κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων. Ενώ οι ευρωπαϊκές πωλήσεις τους είναι ωχρές σε σύγκριση με τους ηγέτες της αγοράς όπως η Volkswagen AG, η Tesla Inc. και η Stellantis NV, αυξάνονται γρήγορα. Η Zhejiang Geely Holding Group Co. είναι η κορυφαία κινεζική παρουσία, με μάρκες που περιλαμβάνουν την Polestar, τη Volvo Cars και τη Lotus, και εταιρείες όπως η BYD Co. και η Nio Inc. αναπτύσσονται επίσης στην ήπειρο.

Αν και ο βραχυπρόθεσμος αντίκτυπος της έρευνας της ΕΕ πιθανότατα θα είναι περιορισμένος, «μπορεί να ρίξει μια σκιά στις προοπτικές ανάπτυξης εταιρειών με επιθετικά σχέδια επέκτασης στην ΕΕ, όπως η BYD», ανέφεραν οι αναλυτές της Morgan Stanley, συμπεριλαμβανομένου του Tim Hsiao σε σημείωμα προς πελάτες.

Οι Nio, SAIC και Geely αρνήθηκαν να σχολιάσουν την ευρωπαϊκή έρευνα.

Η Ένωση Επιβατηγών Αυτοκινήτων της Κίνας, η οποία εκπροσωπεί τις αυτοκινητοβιομηχανίες, είπε ότι η άνθηση των εξαγωγών EV της χώρας δεν οφείλεται στο ότι η βιομηχανία έλαβε μεγάλες επιδοτήσεις, αλλά επειδή η αλυσίδα εφοδιασμού της Κίνας είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική. Μόνο τώρα που οι κινεζικές εταιρείες αποτελούν ανταγωνιστική απειλή, τα δυτικά έθνη αρχίζουν να αντιδρούν.