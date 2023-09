Ανοιχτός σε πώληση μεριδίου της Τότεναμ ο πρόεδρός της

Ο πρόεδρος της Τότεναμ Daniel Levy είναι ανοιχτός στην πώληση μεριδίου της ποδοσφαιρικής ομάδας του Λονδίνου και δήλωσε ότι θα μπορούσε να αγοράσει ξανά τον αρχηγό της Αγγλίας Χάρι Κέιν στο μέλλον.

«Δεν έχω κανένα πραγματικό ενδιαφέρον να φύγω από την Τότεναμ, αλλά έχω καθήκον να εξετάσω οτιδήποτε μπορεί να θέλει κάποιος να προτείνει», είπε σε αποκλειστική συνέντευξη στο Bloomberg. «Δεν είναι για μένα, πρέπει να δούμε τι είναι σωστό για τον σύλλογο».

Ο Levy είπε ότι οι Spurs είχαν λάβει προσφορές στο παρελθόν από την Άπω Ανατολή, τη Μέση Ανατολή και τις ΗΠΑ, αλλά ότι «δεν έχει τεθεί τίποτα στο τραπέζι μας που πιστεύαμε ότι ήταν προς το συμφέρον των μετόχων».

Η μεταγραφή του Χάρι Κέιν, του αρχηγού της Αγγλίας, στη γερμανική Μπάγερν Μονάχου αυτό το καλοκαίρι ήταν ένα πλήγμα για τον σύλλογο. Ωστόσο, ο Levy είπε ότι υπάρχει ρήτρα επαναγοράς, κάτι που θα μπορούσε να σημαίνει την επιστροφή του Κέιν στο μέλλον.

«Αν ο Χάρι, μια μέρα, θέλει να επιστρέψει στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει να έρθει στην Τότεναμ, θα είχαμε τη δυνατότητα να τον ξανααγοράσουμε», είπε ο Levy, προσθέτοντας: «Ο Χάρι είναι ένας καταπληκτικός παίκτης, κάποιος που προέρχεται από την ακαδημία μας, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις το μέλλον. Ποιος ξέρει».

Tottenham chairman Daniel Levy has confirmed the existence of a buyback clause for Harry Kane.#THFC



More from @CDEccleshare https://t.co/5st07LeR8p