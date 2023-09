ΗΠΑ: Καμπάνα $25 εκατ. σε θυγατρική της Deutsche Bank για «πράσινο ξέπλυμα»

Σε διακανονισμό συνολικού ύψους 25 εκατ. δολαρίων με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ήρθε η DWS, βραχίονας της Deutsche Bank στον κλάδο διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να κλείσουν οι έρευνες σχετικά με παραλείψεις ελέγχου greenwashing και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

«Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η DWS έδινε συμβουλές σε αμοιβαία κεφάλαια με περιουσιακά στοιχεία δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς ωστόσο να διασφαλίσει τη θωράκιση κατά του ξεπλύματος χρήματος βάσει συγκεκριμένων κινδύνων, όπως απαιτεί ο νόμος», ανέφερε ο Gurbir Grewal, διευθυντής πειθαρχικού της SEC.

