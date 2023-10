ΟΟΣΑ: Κοντά σε συμφωνία για παγκόσμιο ψηφιακό φόρο

Ένα βήμα πιο κοντά στην εφαρμογή μιας παγκόσμιας φορολογικής συμφωνίας έκανε ο ΟΟΣΑ, μετά τη δημοσίευση νομικού κειμένου το οποίο προσδιορίζει ποια κράτη μπορούν να επιβάλλουν φόρους στις μεγαλύτερες εταιρείες του πλανήτη.

Η πολυμερής συνθήκη κωδικοποιεί τη συμφωνία-ορόσημο στην οποία κατέληξαν πριν από δύο χρόνια πάνω από 130 χώρες για την αναβάθμιση του διεθνούς φορολογικού συστήματος και την προσαρμογή του στην ψηφιακή εποχή.

Αν εφαρμοστεί, θα ανακατανεμηθούν περίπου 20ο δισ. δολάρια κερδών για φορολογικούς σκοπούς, ενισχύοντας τα φορολογικά έσοδα των κυβερνήσεων κατά 17 με 32 δισ. δολάρια τον χρόνο, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

A step closer towards the finalisation of international tax reform with the release of a new multilateral convention to address the tax challenges arising from globalisation and digitalisation.



➡️ https://t.co/F8bL5J9XBh pic.twitter.com/STd9ZxWA32