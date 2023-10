Γαλλία: Απειλή για βόμβα στο σχολείο όπου δολοφονήθηκε εκπαιδευτικός

Εκκενώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί λόγω απειλής για βόμβα το σχολείο στην Αράς της βόρειας Γαλλίας, όπου δολοφονήθηκε την Παρασκευή ένας εκπαιδευτικός από έναν 20χρονο ριζοσπαστικοποιημένο ισλαμιστή, πρώην μαθητή στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο του AFP.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί απομακρύνθηκαν περίπου στις 10.30 από το σχολείο όπου ο Ντομινίκ Μπερνάρ δολοφονήθηκε με μαχαίρι.

Στη διάρκεια της ημέρας η Γαλλία θα αποτίσει φόρο τιμής στην μνήμη του. Επίσης θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή τόσο στην μνήμη του Μπερνάρ όσο και στην μνήμη του Σαμιέλ Πατί, του καθηγητή που δολοφονήθηκε το 2020 από έναν τζιχαντιστή επειδή έδειξε στους μαθητές του σατιρικά σκίτσα του Μωάμεθ.

BREAKING: School in Arras, France, where a teacher was stabbed, has been evacuated over bomb threat



pic.twitter.com/VBYpFllmvZ