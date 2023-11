Βρετανία: Συνδικάτα απέκλεισαν την πολεμική βιομηχανία BAE Systems

Δεκάδες μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων από διάφορους εργατικούς χώρους απέκλεισαν σήμερα τις εισόδους ενός από τα εργοστάσια της πολεμικής βιομηχανίας BAE Systems στη νοτιοανατολική Αγγλία. Κατηγορούν τον βρετανικό όμιλο κατασκευής εξαρτημάτων για στρατιωτικά αεροπλάνα ότι τα χρησιμοποίησε το Ισραήλ για να βομβαρδίσει τη Γάζα στον πόλεμο κατά της Χαμάς και ζητούν τον τερματισμό των πωλήσεων όπλων στο Ισραήλ.

Κρατώντας πανό με συνθήματα όπως "Εργάτες για μια Ελεύθερη Παλαιστίνη", "Σταματήστε να Εξοπλίζετε το Ισραήλ" και «Τα όπλα που κατασκευάζονται εδώ σκοτώνουν στη Γάζα», οι ακτιβιστές απέκλεισαν τις εισόδους στο εργοστάσιο όπλων κοντά στο Ρότσεστερ του Κεντ, από τις 7 π.μ. σήμερα, όπως διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Περίπου 50 συνδικαλιστές στάθηκαν μπροστά από μία από της εισόδους του εργοστασίου, όπου δοκιμάζεται και συναρμολογείται ηλεκτρονικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στα στρατιωτικά αεροσκάφη και στα συστήματα παρακολούθησης.

Δεκάδες άλλοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε άλλες εισόδους του.

Ο βρετανικός κολοσσός της πολεμικής βιομηχανίας απάντησε ότι δεν εξάγει άμεσα εξοπλισμό προς το Ισραήλ, αλλά ο όμιλος είναι βασικός προμηθευτής των αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών F-35, τα οποία πετάει το Ισραήλ.

"Είμαστε τρομοκρατημένοι από την κατάσταση στο Ισραήλ και στη Γάζα και από τον καταστροφικό αντίκτυπο που έχει στους αμάχους στην περιοχή και ευελπιστούμε ότι (η κρίση) θα επιλυθεί το συντομότερο δυνατόν", είπε εκπρόσωπος του BAE αναφερόμενος στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

"Σεβόμαστε το δικαίωμα όλων να διαδηλώνουν ειρηνικά. Λειτουργούμε με βάση τις αυστηρότερες ρυθμίσεις και συμμορφωνόμαστε πλήρως με όλους τους διαθέσιμους ελέγχους εξαγωγών αμυντικού εξοπλισμού, που υπόκειται σε συνεχή αξιολόγηση".

Σύμφωνα με τους διοργανωτές της διαδήλωσης, περισσότεροι από 400 εκπρόσωποι των συνδικάτων Unite, Unison, GMB ή NEU που εργάζονται στον τομέα της εκπαίδευσης, της υγείας, ακόμη και της ξενοδοχειακής βιομηχανίας συμμετείχαν στον αποκλεισμό, με παλαιστινιακές σημαίες και πανό με το σύνθημα "Οι φορολογούμενοι έχουν αίμα στα χέρια τους".

