FT: Το παρασκήνιο για την ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη-Σούνακ

Ο Ρίσι Σούνακ περιφρόνησε τον Έλληνα ομόλογό του, εν μέσω διαμάχης για το μέλλον των Μαρμάρων του Παρθενώνα, αναφέρουν οι Financial Times, προσθέτοντας ότι αυτή η κίνηση πιθανότατα θα πάει πίσω τις διαπραγματεύσεις για την τύχη τους.

Η Ντάουνινγκ Στριτ το βράδυ της Δευτέρας είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα τον συναντήσει πλέον σήμερα Τρίτη -μια εκδήλωση που είχε ήδη ανακοινωθεί από το γραφείο του Έλληνα πρωθυπουργού.

Ανώτερη πηγή των Συντηρητικών είπε ότι η συνάντηση ακυρώθηκε λόγω «σχολίων» πριν από την εκδήλωση. Νωρίτερα, κατά την επίσκεψή του στο Λονδίνο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στο BBC ότι το να είναι τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Λονδίνο είναι σαν να «κόβεται στη μέση» η Μόνα Λίζα.

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έχει ζητήσει δημόσια την επιστροφή ολόκληρης της ζωφόρου στην Αθήνα από τότε που ανέλαβε για πρώτη φορά τα καθήκοντά του, πριν από πέντε χρόνια, εξαπέλυσε επίθεση μετά την ακύρωση της συνάντησης, σημειώνεται στο δημοσίευμα. Ο Σούνακ αντιπρότεινε ότι ίσως θα ήθελε να συναντήσει τον Όλιβερ Ντάουντεν, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου που ο Βρετανός πρωθυπουργός ακύρωσε την προγραμματισμένη συνάντησή μας λίγες ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί», έγραψε ο Ελληνας πρωθυπουργός στο X. «Οποιος πιστεύει στην ορθότητα και το δίκαιο των θέσεών του δεν φοβάται ποτέ την αντιπαράθεση επιχειρημάτων».

Μεταξύ των σχεδίων Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου ήταν μια πιθανή συμφωνία «δανεισμού», που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αποστολή μέρους των Γλυπτών στο Μουσείο της Ακρόπολης για εκτεταμένη βάση.

Ο Σούνακ θέλει να παρουσιαστεί ως υπερασπιστής των Γλυπτών του Παρθενώνα, που εκτίθενται στο Βρετανικό Μουσείο, ενώ εμφανίζει τον Κιρ Στάρμερ, τον ηγέτη των Εργατικών της αντιπολίτευσης, ως κάποιον που είναι έτοιμος να τα παρατήσει, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Οι Financial Times την περασμένη εβδομάδα αποκάλυψαν ότι ο Στάρμερ δεν θα στεκόταν εμπόδιο σε μια τέτοια συμφωνία εάν γινόταν πρωθυπουργός, εάν ήταν αμοιβαία αποδεκτή και από τις δύο πλευρές. Ο Στάρμερ συναντήθηκε με τον κ. Μητσοτάκη τη Δευτέρα, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία τους στο κοινωνικό δίκτυο Χ, στην οποία έκαναν χειραψία.

Great to meet with @PrimeministerGR.



We discussed boosting UK-Greek cooperation in key areas, from delivering economic security to taking climate action.



With Labour, Britain and Greece will remain strong partners. pic.twitter.com/jcaMY4Rnnd