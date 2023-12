Σε υψηλό 33 ετών οι πωλήσεις βινυλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι πωλήσεις δίσκων βινυλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψαν μεγάλη άνοδο φέτος φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 1990.

Όπως μεταδίδει το CNN, οι πωλήσεις βινυλίου εκτινάχτηκαν 11,7% το 2023 στα 5,9 εκατομμύρια, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η British Phonographic Industry, μια ένωση βρετανικών δισκογραφικών εταιρειών.

Η αύξηση των πωλήσεων είναι τετραπλάσια σε σχέση με αυτή του 2022 και σηματοδοτεί τη 16η διαδοχική ετήσια άνοδο στις πωλήσεις βινυλίων, σύμφωνα με μια ανάλυση της BPI.

Μόνο την περασμένη εβδομάδα, ανέφερε η BPI, οι καταναλωτές αγόρασαν περισσότερα από 250.000 άλμπουμ βινυλίου, καθιστώντας την καλύτερη εβδομάδα για το βινύλιο τον 21ο αιώνα.

Το άλμπουμ "1989 (Taylor's Version)" της Taylor Swift που κυκλοφόρησε αρχικά το 2014 έχει πουλήσει τα περισσότερα αντίτυπα μέχρι στιγμής φέτος, ακολουθούμενο από το "Hackney Diamonds" των Rolling Stones, το "Did You Know Know There's A Tunnel Under Ocean Blvd" της Lana Del Rey και το "Speak Now (Taylor's Version) της Swift.

Η άνοδος των πωλήσεων βινυλίου έρχεται καθώς η αγορά φυσικής μουσικής - η οποία περιλαμβάνει δίσκους βινυλίου, CD και κασέτες - συνεχίζει να κινείται ανοδικά, μολονότι οι υπηρεσίες συνεχούς ροής μουσικής όπως το Spotify και η Apple Music διατηρούν την κυριαρχία τους στη συνολική αγορά μουσικής.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι πωλήσεις φυσικής μουσικής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2023 έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 ετών.

Ωστόσο, οι υπηρεσίες συνεχούς ροής μουσικής αντιπροσώπευαν το 84% των συνολικών εσόδων από τις πωλήσεις ηχογραφημένης μουσικής κατά το ίδιο εξάμηνο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 80% της ηχογραφημένης μουσικής ακούγεται σε πλατφόρμες συνεχούς ροής, σύμφωνα με το BPI.