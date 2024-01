Κρούγκμαν: Ηρθε η ώρα για μεγάλη μείωση επιτοκίων από τη Fed

H Fed πρέπει να προχωρήσει σε μεγάλη μείωση επιτοκίων, υποστήριξε την Παρασκευή ο Πολ Κρούγκμαν, τονίζοντας ότι η πορεία της αμερικανικής οικονομίας διέψευσε όσους προέβλεπαν ότι είναι αδύνατη μια «ομαλή προσγείωση».

«Κάποιες γρήγορες σκέψεις για τη Fed. Αυτή τη στιγμή η οικονομία και η αγορά εργασίας μοιάζουν αρκετά με τα τέλη του 2019. Την εποχή εκείνη η Fed προέβλεπε δομικό πληθωρισμό 1,9% για την επόμενη χρονιά και τα επιτόκια βρίσκονταν στο 1,75%. Τώρα αναμένει πληθωρισμό 2,4% και τα επιτόκια είναι στο 5,5%. Υπάρχει κάποιος λόγος για τα πραγματικά επιτόκια να βρίσκονται πάνω από 300 μονάδες βάσης υψηλότερα από ό,τι τότε; Ώρα για μεγάλες μειώσεις [επιτοκίων]» έγραψε στο X ο νομπελίστας οικονομολόγος.

«To 2023 κερδίσαμε 2,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και είδαμε τον πληθωρισμό να βουτάει χωρίς σημαντική άνοδο στην ανεργία. Οι Κασσάνδρες θα πρέπει να κάνουν σοβαρή αυτοκριτική» τόνισε ο Κρούγκμαν, επισημαίνοντας ότι παρά τις προβλέψεις η οικονομία των ΗΠΑ απέφυγε την ύφεση.

