Παγώνει η παραγωγή του εργοστασίου της Tesla στο Βερολίνο

Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις εξαρτημάτων οι οποίες οφείλονται στις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα αναγκάζουν την Tesla να αναστείλει για δύο εβδομάδες την παραγωγή αυτοκινήτων στο εργοστάσιό της στα περίχωρα του Βερολίνου, αναφέρει το Reuters.

Η μερική διακοπή παραγωγής, που θα διαρκέσει από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 11 Φεβρουαρίου, υπογραμμίζει τους κινδύνους που εγκυμονούν για την οικονομία οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και αποδεικνύει ότι η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα έχει ήδη πλήξει τη γερμανική οικονομία, που είναι η μεγαλύτερη της Ευρώπης.

Οι μαχητές Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, προχωρά σε επιθέσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς που πολεμά το Ισραήλ στη Γάζα.

