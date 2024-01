Ποδόσφαιρο: Έσοδα-ρεκόρ 10,5 δισ. για το top-20 των ευρωπαϊκών ομάδων

Η Ρεάλ Μαδρίτης ξεπέρασε τη Μάντσεστερ Σίτι και έγινε ο ποδοσφαιρικός σύλλογος με τα υψηλότερα έσοδα τη σεζόν 2022/23 για πρώτη φορά από το 2017/18, όπως αναφέρει η 27η έκθεση που παρουσίασε η «Deloitte Football Money League».

Η Ρεάλ Μαδρίτης ανέφερε έσοδα ρεκόρ ύψους 831 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 118 εκατ. ευρώ σε σχέση με το περασμένο έτος, ενώ τα σωρευτικά έσοδα των 20 κορυφαίων συλλόγων της Money League φτάνουν στο ποσό-ρεκόρ των 10,5 δισ. ευρώ, με αύξηση 14% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και τα επίπεδα πριν από την πανδημία (9,2 δισ. ευρώ, τόσο το 2021/22 όσο και το 2018/19).

Παρά τη σεζόν που έσπασε ρεκόρ τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, η Μάντσεστερ Σίτι υποχώρησε στη δεύτερη θέση στην κατάταξη του 2024. Ο σύλλογος ανέφερε τα υψηλότερα έσοδά του ποτέ για μια σεζόν, 826 εκατ. ευρώ, χάρη στις επιτυχημένες διαδρομές του σε Champions League και Premier League που ενίσχυσαν τόσο τα έσοδα από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις όσο και τα εμπορικά έσοδα κατά 50 εκατ. ευρώ και 26 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν (802 εκατ. ευρώ) μπήκε στην πρώτη τριάδα για πρώτη φορά στην ιστορία του Money League, τερματίζοντας μπροστά από την Μπαρτσελόνα (800 εκατ. ευρώ) για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ο παριζιάνικος σύλλογος ανέφερε αύξηση 148 εκατ. ευρώ από έτος σε έτος, που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο μερίδιό του στην επένδυση CVC στην εμπορική θυγατρική της Ligue de Football Professional, δημιουργώντας 83,5 εκατ. ευρώ για τον σύλλογο.

Η Μπαρτσελόνα ανέβηκε στην 4η από την 7η θέση, μία άνοδος υποστηρίχθηκε από τους φιλάθλους που επέστρεψαν στα γήπεδα, τις πωλήσεις και την αύξηση των εσόδων από χορηγίες. Συνολικά, αυτό απέφερε αύξηση 61% και 45% στα έσοδα της αγωνιστικής και στα εμπορικά έσοδα αντίστοιχα.

Αντίθετα, η Λίβερπουλ ανέφερε τη μεγαλύτερη πτώση στην κατάταξη από έτος σε έτος, μεταβαίνοντας από την 3η στην 7η και ήταν μία από τις τρεις ομάδες της Money League (μαζί με την Ατλέτικο ντε Μαδρίτη και τη Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ) που ανέφεραν μείωση εσόδων σε σύγκριση με την περασμένη σεζόν. Αυτό οφείλεται σε μια κάμψη των αποτελεσμάτων εντός γηπέδου τόσο σε εγχώριες όσο και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Υπήρχαν ελάχιστες αλλαγές από έτος σε έτος στο τοπ-10. Ωστόσο, ενώ οι 10 κορυφαίοι σύλλογοι παρέμειναν αμετάβλητοι από το 2021/22, υπήρξαν αξιοσημείωτες αλλαγές μεταξύ των θέσεων 11-20, με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, τη Νάπολι και τη Μαρσέιγ να αντικαθιστούν μια τριάδα συλλόγων της Premier League, Λέστερ, Λιντς και Έβερτον.

Για παράδειγμα, η Άιντραχτ Φρανκφούρτης κατετάγη 16η σε αυτή τη δημοσίευση, σε σύγκριση με την 22η το 2021/22, χάρη στην πρόοδό της στους «16» του UCL για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Οι σύλλογοι της Serie A - Μίλαν, Ίντερ και Νάπολι - ανέφεραν επίσης σημαντική αύξηση εσόδων μετά από ισχυρά αποτελέσματα εντός γηπέδου, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο UCL. Η Νάπολι παρουσίασε αύξηση 80% στα έσοδα από τις μεταδόσεις μετά το πρώτο της πρωτάθλημα από το 1989/90 και μια ισχυρή απόδοση στο UCL. Ομοίως, η Μίλαν και η Ίντερ ανέφεραν αυξήσεις 30% και 22% έχοντας φτάσει στους ημιτελικούς και στον τελικό του UCL για πρώτη φορά από το 2006/07 και το 2009/10, αντίστοιχα.

Γενικά οι σύλλογοι δημιούργησαν έσοδα ρεκόρ αγώνων ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2022/23, καθώς τα στάδια άνοιξαν ξανά με πλήρη δυναμικότητα σε όλη την ηπειρωτική Ευρώπη. Συνολικά, 13 από τους 20 κορυφαίους συλλόγους ανέφεραν έσοδα ρεκόρ για τους αγώνες, με την άνοδο να αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό σε συλλόγους της Bundesliga, της Serie A, της Ligue 1 και της La Liga.

