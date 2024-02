Ελον Μασκ: Οι μέτοχοι της Tesla θα ψηφίσουν για μεταφορά της εταιρείας στο Τέξας

Η Tesla θα διεξαγάγει «αμέσως» ψηφοφορία μετόχων για το αν θα μεταφέρει την έδρα της εταιρείας από το Ντέλαγουερ στο Τέξας, έγραψε ο Έλον Μασκ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X το βράδυ της Τετάρτης.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας επικαλέστηκε μια προηγούμενη δημοσκόπηση που δημοσίευσε στο X ρωτώντας: «Πρέπει η Tesla να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας στο Τέξας, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της;» Το αποτέλεσμα έδειξε ότι το 87,1% των ψηφοφόρων πίστευε ότι η Tesla θα έπρεπε να αλλάξει την έδρα της εταιρείας.

Το πακέτο αποδοχών της Tesla του Μασκ, ύψους 56 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ακυρώθηκε από δικαστή του Ντέλαγουερ την Τρίτη. Μετά την απόφαση, ο Μασκ έγραψε στο X: «Μην έχετε ποτέ την έδρα της εταιρείας σας στην πολιτεία Ντέλαγουερ».

The public vote is unequivocally in favor of Texas!



Tesla will move immediately to hold a shareholder vote to transfer state of incorporation to Texas. https://t.co/ParwqQvS3d