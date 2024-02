ΗΠΑ κατά Ιράν: Αντίποινα με σφοδρή ισχύ αλλά και χώρο για... αποκλιμάκωση

Τα πλήγματα των ΗΠΑ κατά των πολιτοφυλακών και των «πληρεξουσίων» δυνάμεων του Ιράν εκπλήρωσαν την υπόσχεση του προέδρου Τζο Μπάιντεν να ανταποδώσει για τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών, ωστόσο άφησαν περιθώριο και στις δύο πλευρές να απομακρυνθούν από τον κίνδυνο μιας αντιπαράθεσης υψηλού κινδύνου, σημειώνει το Bloomberg.

Τα πλήγματα ταιριάζουν με ένα σχέδιο που περιέγραφε ο Μπάιντεν για μέρες: Θα προκαλούσε πόνο στο Ιράν για την επίθεση με drone σε βάση των ΗΠΑ στην Ιορδανία από μια από τις πολιτοφυλακές που εδρεύουν στο Ιράκ και υποστηρίζει. Θα έδειχνε όλο το φάσμα της αμερικανικής ισχύος. Και θα κρατούσε επίσης ανοιχτές τις επιλογές του.

Ήταν μια στρατηγική που υπογράμμιζε την επιθυμία του Μπάιντεν να απαντήσει σθεναρά - και να κάνει το Ιράν και τους πληρεξούσιους του να σκεφτούν δύο φορές για μελλοντικές επιθέσεις - προσπαθώντας επίσης να μην εμπλακούν οι ΗΠΑ πιο βαθιά σε μια περιφερειακή σύγκρουση.

«Η απάντησή μας ξεκίνησε σήμερα», είπε ο Μπάιντεν σε δήλωση. «Θα συνεχιστεί σε ώρες και μέρη της επιλογής μας».

Στο παρασκήνιο κρύβεται η επιθυμία του να αποτρέψει η αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν να οδηγήσει σε κατάρρευση τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Η σκληρή απάντηση του Ισραήλ στην αιφνιδιαστική επίθεση της ομάδας στις 7 Οκτωβρίου, και η υποστήριξη των ΗΠΑ προς την ισραηλινή κυβέρνηση, είναι ένας λόγος που επικαλούνται οι πληρεξούσιοι του Ιράν για τις επανειλημμένες επιθέσεις τους.

«Δείχνοντας τη συντριπτική στρατιωτική μας ισχύ, ίσως μπορέσουμε να δώσουμε χώρο στη διπλωματία στη Μέση Ανατολή», δήλωσε η Έβελιν Φάρκας, εκτελεστική διευθύντρια του Ινστιτούτου Μακέιν που υπηρέτησε στο Πεντάγωνο κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Ομπάμα. «Ας ελπίσουμε ότι θα μας δώσει τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να πιέσουμε την ισραηλινή κυβέρνηση να πάει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και επίσης να δώσει σήμα στη Χαμάς ότι είναι καιρός να το κάνει επίσης».

Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and… pic.twitter.com/Y53nvRfjjx