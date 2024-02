Σε ιστορικό υψηλό οι τιμές του κακάο

Σε υψηλά ρεκόρ έχει οδηγήσει τις τιμές του κακάο αυτή την εβδομάδα η κακοκαιρία στη Δυτική Αφρική.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κακάο στο Λονδίνο, μεταδίδει ο Guardian, σημείωσαν ρεκόρ στις 4.670 λίρες ανά μετρικό τόνο χθες, κάνοντας άλμα πάνω από 7% – ενώ έχουν υπερδιπλασιαστεί από την αρχή του περασμένου έτους.

Η Δυτική Αφρική φιλοξενεί τα τρία τέταρτα της παγκόσμιας παραγωγής κακάο, ωστόσο η καλλιέργεια έχει πληγεί από ισχυρούς πολύ ξηρούς ανέμους που πνέουν από την περιοχή της Σαχάρας.

Global cocoa prices hit fresh record highs as traders continued to scramble for supplies, predicting ever wider deficits this season and with concerns growing for the next

