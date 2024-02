Πυρά Μπάιντεν σε εταιρείες τροφίμων, «stop shrinkflation»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, εξαπέλυσε επίθεση στις εταιρείες κολοσσούς των σνακ, τροφίμων και ποτών, που μειώνουν το μέγεθος των προϊόντων που πουλάνε στα ράφια αλλά όχι την τιμή.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε πριν από το χθεσινοβραδινό φημισμένο Super Bowl LVIII, ο Μπάιντεν επεσήμανε ότι «τα μπουκάλια αθλητικών ποτών είναι μικρότερα, ενώ παίρνετε λιγότερα πατατάκια σε ένα πακέτο από ό,τι παλιά, και λιγότερο παγωτό σε ένα κουτί».

Όπως είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ:

«Έχω χορτάσει από αυτό που αποκαλείται shrinkflation (συρρίκνωση πληθωρισμού). Πρόκειται για αρπαχτή, για αισχροκέρδεια. Ορισμένες εταιρείες προσπαθούν να ξεγελάσουν, συρρικνώνοντας τα προϊόντα σιγά-σιγά, ελπίζοντας ότι δεν θα το προσέξετε. Μη μας δουλεύετε. Οι Αμερικανοί έχουν βαρεθεί να τους θεωρούν κορόιδα. Καλώ τις εταιρείες να σταματήσουν αυτή την πρακτική. Ας βεβαιωθούμε ότι οι επιχειρήσεις κάνουν το σωστό τώρα».

Η τακτική του shrinkflation βοήθησε τις βιομηχανίες καταναλωτικών αγαθών να αυξήσουν τα κέρδη τους παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και δεν είναι μόνο φαινόμενο των ΗΠΑ.

