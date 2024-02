ΟΠΕΚ: Επίμονα βλέπει υψηλότερη ζήτηση πετρελαίου την επόμενη 2ετία

Εμμένει στην πρόβλεψη για υψηλότερη ζήτηση την επόμενη 2ετία το καρτέλ πετρελαίου του ΟΠΕΚ.

Στην τελευταία μηνιαία έκθεση, ο ΟΠΕΚ προβλέπει αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου κατά 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2024 και 1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2025.

Ανέβασε επίσης τις εκτιμήσεις του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη φέτος στο 2,7%, από 2,6% και στο 2,9% το 2025, από 2,8%.

Η έκθεση αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη ξεπέρασε τις προσδοκίες τόσο το 3ο τρίμηνο όσο και το 4ο τρίμηνο του 2023, και η σταθερή δυναμική προς το τέλος του έτους αναμένεται να μεταφερθεί και στο 2024».

