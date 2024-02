Από σύνδρομο αιφνιδίου θανάτου πέθανε ο Ναβάλνι, σύμφωνα με τη φυλακή

Η μητέρα και ο δικηγόρος του Αλεξέι Ναβάλνι πληροφορήθηκαν από τη σωφρονιστική αποικία όπου είχε φυλακιστεί ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης ότι πέθανε την Παρασκευή από «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου», υποστήριξε σήμερα, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο στενός σύμμαχός του, Ιβάν Ζντάνοφ.

Η ομάδα υποστήριξης του Ναβάλνι, με ανάρτησή της στο Telegram, κατηγόρησε τους «δολοφόνους» του ότι προσπαθούν «να καλύψουν τα ίχνη τους» επειδή δεν παραδίδουν τη σορό στους οικείους του. «Είναι προφανές ότι οι δολοφόνοι θέλουν να καλύψουν τα ίχνη τους. Για αυτό δεν δίνουν τη σορό του Αλεξέι και την κρύβουν ακόμη και από τη μητέρα του» τονίζεται σε αυτήν την ανάρτηση.

Η σορός του Αλεξέι Ναβάλνι δεν έχει μεταφερθεί στο μοναδικό νεκροτομείο της Σαλέχαρντ, της πόλης που βρίσκεται εγγύτερα στη σωφρονιστική αποικία IK3 όπου πέθανε χθες Παρασκευή ο 47χρονος ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, ανέφερε ο δικηγόρος του, ο οποίος έσπευσε στο νεκροτομείο.

BREAKING: The spokesperson for Alexei Navalny is demanding his body be handed over to his family immediately



Η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, η Κίρα Γιάρμις, έγραψε την πλατφόρμα Χ ότι ένας δικηγόρος του και η μητέρα του, η Λιουντμίλα Ναβάλναγια, έφτασαν στο νεκροτομείο όπου τους παρέπεμψαν οι σωφρονιστικές αρχές. Όμως το νεκροτομείο ήταν κλειστό, μολονότι από τη φυλακή τους διαβεβαίωναν ότι λειτουργούσε και ότι η σορός ήταν εκεί.

Alexey's lawyer and his mother have arrived at the Salekhard morgue. It's closed, however, the colony has assured them it's working and Navalny's body is there. The lawyer called the phone number which was on the door. He was told he was the seventh caller today. Alexey's body is… pic.twitter.com/CsPbONUBrn — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 17, 2024

Ο δικηγόρος τηλεφώνησε στο νούμερο που ήταν αναρτημένο στην πόρτα. Του απάντησαν ότι ήταν ο έβδομος που καλούσε σήμερα και ότι «η σορός του Αλεξέι δεν ήταν στο νεκροτομείο», πρόσθεσε. Μια εξέλιξη που περιπλέκει την υπόθεση του ανεξήγητου θανάτου που φαίνεται να σημειώθηκε χθες.

Alexey Navalny was murdered. His death occurred on February 16 at 2:17 p.m. local time, according to the official message to Alexey’s mother.



An employee of the colony said that the body of Navalny is now in Salekhard. It was picked up by investigators from the IC. Now they are… — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 17, 2024

Η Λιουντμίλα Ναβάλναγια σε δημοσίευμα του Νexta.tv απεικονίζεται να φτάνει στην σωφρονιστική αποικία υποβασταζόμενη. Τόσο η ίδια όσο και ο δικηγόρος του θέλουν να τους αποδοθεί άμεσα η σορός της ηγετικής μορφής της ρωσικής αντιπολίτευσης που πέθανε χθες Παρασκευή, σε απομονωμένη φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο.

Alexei Navalny's mother has been issued an official notification of her son's death, Kremlin media reports



The opposition leader died on February 16 at 14:17 local time, the document said. pic.twitter.com/kYKiqCbkDx — NEXTA (@nexta_tv) February 17, 2024

Ευρώπη και Αμερική σε σοκ από το θάνατο Ναβάλνι – Πολυπληθείς διαδηλώσεις παντού

Η αιφνιδιαστική, αλλά όχι απρόσμενη, ανακοίνωση του θανάτου του ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι ήρθε μια ημέρα πριν από την έναρξη της επίσημης προεκλογικής εκστρατείας στη Ρωσία για τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες πολλοί επικριτές τις χαρακτηρίζουν στημένες και θα επιστρέψουν στον Βλαντίμιρ Πούτιν να συνεχίσει να βρίσκεται στην εξουσία τα επόμενα χρόνια.

Υποστηρικτές του Αλεξέι Ναβάλνι συγκεντρώνονται σε όλη την Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και αλλού από χθες Παρασκευή για να αποτίσουν φόρο τιμής στον άνδρα που, παρότι βρισκόταν πίσω από τα κάγκελα, ήταν η κυριότερη φιγούρα της αντιπολίτευσης στη Ρωσία.

Μόλις έγινε γνωστός ο θάνατος του Ναβάλνι σε φυλακή της Αρκτικής, από τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον μέχρι πόλεις της δυτικής Ευρώπης έως πρωτεύουσες κρατών του πρώην σοβιετικού μπλοκ, εκατοντάδες πολίτες και Ρώσοι αντιφρονούντες στο εξωτερικό διαδήλωσαν έξω από ρωσικές πρεσβείες ή άλλα κεντρικά σημεία την οργή τους, χρεώνοντας τον θάνατο του Ναβάλνι στον Πούτιν.

Οι Ρώσοι πολίτες έχουν λάβει προειδοποιήσεις να μην προχωρήσουν σε διαδηλώσεις. Εν τω μεταξύ σε βίντεο που κάνει το γύρο του Δικαδικτύου εμφανίζονται άτομα ντυμένα με πολιτικά ρούχα να μαζεύουν τα λουλούδια που άφησαν πολίτες στα αυτοσχέδια μνημεία για τον Ναβάλνι.

At night, people in civilian clothes and under police guard destroyed spontaneous memorials to Alexei #Navalny in #Moscow



People in civilian clothes packed into garbage bags and carried away flowers that had been brought to the Moskvoretsky Bridge, Wall of Grief and the… pic.twitter.com/YUzFIeG7fe — NEXTA (@nexta_tv) February 17, 2024

ΗΠΑ

Στη Νέα Υόρκη, οι συγκεντρωμένοι τοποθέτησαν λουλούδια έξω από το ρωσικό προξενείο και κρέμασαν φωτογραφίες του Ναβάλνι στις πύλες του, ενώ αρκετοί άνθρωποι κρατούσαν πινακίδες που έγραφαν «Πούτιν Δολοφόνε».

Την ίδια ώρα, στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι, μερικοί από τους οποίους έφεραν αφίσες και κεριά, συγκεντρώθηκαν μπροστά από τη ρωσική πρεσβεία, φωνάζοντας «Είμαστε ο Ναβάλνι» και «Ντροπή στον Πούτιν». Ένας προτζέκτορας πρόβαλλε το σύνθημα «Πούτιν Δολοφόνε» στους τοίχους του κτιρίου της πρεσβείας.

Small protest outside the Russian Embassy in Washington, DC right now, with people leaving flowers to honor Navalny and “Murderers” projected on the building pic.twitter.com/XMYZlDO1qd — Vera Bergengruen (@VeraMBergen) February 16, 2024

Γερμανία

«Πούτιν Δολοφόνε» και «Ο Πούτιν στη Χάγη» φώναζε το πλήθος που συγκεντρώθηκε μπροστά στην πρεσβεία της Ρωσίας στο Βερολίνο, εννοώντας την ολλανδική πόλη που φιλοξενεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και όπου θεωρούν ότι πρέπει να προσαχθεί ο Ρώσος πρόεδρος. Πολλοί από τους εκατοντάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν εκεί κρατούσαν αφίσες με μέλη της αντιπολίτευσης ή συνθήματα κατά του Πούτιν.

Ηνωμένο Βασίλειο

Στο Λονδίνο, μερικές δεκάδες συγκεντρώθηκαν έξω από τη ρωσική πρεσβεία με πινακίδες στα αγγλικά και στα ρωσικά που έγραφαν «Πούτιν Δολοφόνε» και «Ο Ναβάλνι είναι ο ήρωάς μας».

Come to the Russian embassy in London now to protest. #Navalny #StopPutin pic.twitter.com/tcCqA4eIYl — Dr. Bettina Friedrich (@betty_friedrich) February 16, 2024

Πολωνία

Στη Βαρσοβία, περίπου 100 άτομα διαδήλωσαν έξω από τη ρωσική πρεσβεία απλώνοντας μπροστά από τις πύλες της κεριά και λουλούδια. Οι περισσότεροι ήταν νέοι και ένας 29χρονος Ρώσος που ανέφερε μόνο το μικρό του όνομα, Ντενισλάν, είπε στο γαλλικό πρακτορείο AFP ότι έβλεπε τον Ναβάλνι ως σύμβολο της ρωσικής κοινωνίας των πολιτών.

Ελβετία

Στην Ελβετία, περίπου 300 άτομα συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα έξω από το σιδηροδρομικό σταθμό της Ζυρίχης, ενώ περισσότεροι από 100 κατευθύνθηκαν προς την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, κρατώντας πορτρέτα του Ναβάλνι και λευκά λουλούδια.

Λιθουανία

Στην πρωτεύουσα Βίλνιους, πλήθη συγκεντρώθηκαν σε ένα μνημείο για τα θύματα της σοβιετικής κατοχής. «Ακόμη και στη φυλακή κατάφερε να βρει τη δύναμη και να τη δώσει σε αυτούς που αντιστέκονται», είπε ένας Ρώσος κάτοικος του Βίλνιους που δεν θέλησε να δώσει το όνομά του. Πολλοί Ρώσοι αντιφρονούντες έχουν βρει καταφύγιο στη Λιθουανία, μία από τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της Βαλτικής.

Επίσης, εκατοντάδες άτομα συγκεντρώθηκαν αποτίοντας φόρο τιμής στο Ναβάλνι στις πρωτεύουσες της Γαλλίας, της Ολλανδίας, της Ιταλίας, της Σερβίας, της Βουλγαρίας, της Γεωργίας, της Αρμενίας, της Αργεντινής και αλλού.

ΠΗΓΕΣ: AFP, Reuters, ertnews.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ