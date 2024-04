Ο ισραηλινός στρατός αποσύρεται από τη νότια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός αποσύρει όλα τα χερσαία στρατεύματά του από το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με εξαίρεση μία ταξιαρχία, έγινε σήμερα γνωστό από εκπρόσωπο τύπου του στρατού.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

🚨ALERT 🇮🇱 #Breaking: The IDF withdraws ALL advancing troops from the Gaza Strip - New Destination! pic.twitter.com/vRit4volKk