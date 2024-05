Ισραηλινά τανκς κατέλαβαν το πέρασμα στη Ράφα, νέοι βομβαρδισμοί

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου παρά τις πληροφορίες πως η Χαμάς συμφώνησε για κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ αντιδράει, κάνοντας λόγο για «τέχνασμα».

Μάλιστα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Πολεμικό Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη συνέχιση της επιχείρησης στη Ράφα, προκειμένου να αυξηθεί η πίεση στη Χαμάς ώστε να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους. Ταυτόχρονα, αν και η τελευταία πρόταση εκεχειρίας της Χαμάς δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ισραήλ, ο Νετανιάχου τόνισε ότι θα στείλει αντιπροσωπεία στο Κάιρο για να συναντηθεί με διαπραγματευτές και να προσπαθήσει να επιτύχει μια συμφωνία.

Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι διενεργεί στοχευμένα πλήγματα εναντίον στόχων που ανήκουν στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση στο ανατολικό τμήμα της νότιας πόλης της Γάζας, Ράφα.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του IDF δήλωσε ότι «εξετάζουμε σοβαρά κάθε απάντηση και εξαντλούμε κάθε δυνατότητα όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις και την επιστροφή των ομήρων». Παράλληλα, είπε πως εξακολουθούν να επιχειρούν στη Γάζα και «θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Άλλος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε πως δεν έχει συμφωνηθεί εκεχειρία στη Γάζα, μετά τη δήλωση της Χαμάς. Είπε ακόμη πως η πρόταση την οποία αποδέχθηκε η Χαμάς ήταν μια «πιο ήπια» εκδοχή μιας αιγυπτιακής πρότασης που περιλάμβανε «ευρεία» πορίσματα τα οποία το Ισραήλ δεν μπορεί να αποδεχθεί. «Αυτό θα φαινόταν να είναι ένα τέχνασμα με σκοπό να κάνει το Ισραήλ να μοιάζει σαν η πλευρά που αρνείται μια συμφωνία», είπε ο Ισραηλινός αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως κατέλαβε σήμερα τον έλεγχο της παλαιστινιακής πλευράς της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο.

Μονάδα τεθωρακισμένων «έκανε ελιγμούς στη ζώνη» και «αυτή τη στιγμή, οι ειδικές δυνάμεις επιθεωρούν το σημείο διέλευσης» στη Ράφα, «έχουμε επιχειρησιακό έλεγχο στη ζώνη», ανέφερε ο στρατός του Ισραήλ σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας πως αναφέρεται «αποκλειστικά στην πλευρά της διέλευσης στη Λωρίδα της Γάζας».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εκτός από το πέρασμα στη Ράφα, έχει κλείσει το σημείο διέλευσης Κερέμ Σαλόμ, για λόγους ασφαλείας, το οποίο θα ανοίξει ξανά όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πάντα κατά τον ισραηλινό στρατό, μονάδες του επιχειρούν από χθες το βράδυ στην ανατολική Ράφα, όπου κατ’ αυτόν οι περισσότεροι άμαχοι και ορισμένοι εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις απομακρύνθηκαν εσπευσμένα.

Μέσω αυτής της συνοριακής διέλευσης εισέρχεται στον παλαιστινιακό θύλακο το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας που φθάνει στον θύλακο υπό πολιορκία, το σύνολο του πληθυσμού του οποίου αντιμετωπίζει λιμό, κατά τον ΟΗΕ.

A precise counterterrorism operation to eliminate Hamas terrorists and infrastructure within specific areas of eastern Rafah began overnight, based on intelligence. pic.twitter.com/L2uVEdCVv9