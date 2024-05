«Έπεσαν» τα ξημερώματα Facebook και Instagram

Νέα προβλήματα αντιμετώπισαν για ακόμη μία φορά οι ιστοσελίδες της Meta. Τα ξημερώματα, χρήστες του Facebook και του Instagram αδυνατούσαν να συνδεθούν με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Όταν ο χρήστης προσπαθούσε να συνδεθεί με το Facebook έβγαινε το μήνυμα «Sorry, something went wrong», ενώ στο Instagram δεν ανανεωνόταν η ροή, όπως αναφέρει το ertnews.gr

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που κατέρρευσαν οι ιστοσελίδες της Meta.