Πληροφορίες για πυροβολισμούς κοντά στην πρεσβεία Ισραήλ στη Σουηδία

Η αστυνομία στη Σουηδία συνέλαβε πολλούς ανθρώπους και απέκλεισε περιοχή στη Στοκχόλμη, αφού αστυνομικοί σε περιπολικό δήλωσαν ότι άκουσαν πυροβολισμούς, με την ισραηλινή πρεσβεία να βρίσκεται μέσα στην αποκλεισμένη περιοχή.

«Περιπολικό στην Στραντβάγκεν στη Στοκχόλμη άκουσε δυνατούς ήχους και εκτίμησε ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς», ανέφερε η αστυνομία στον ιστότοπό της, ενώ πρόσθεσε ότι η περιοχή που έχει αποκλειστεί είναι μεταξύ της γέφυρας Τζουργκάρντεν, του Νόμπελπάρκεν και την εκκλησία Όσκαρ Φρέντρικ.

Πολλοί άνθρωποι έχουν συλληφθεί και έχει ξεκινήσει έρευνα, εξήγησε η αστυνομία.

Στο πλαίσιο της έρευνας στο σημείο, «έχουν εντοπιστεί ευρήματα που ενισχύουν τις υποψίες ότι υπήρξαν πυροβολισμοί», επεσήμανε η ίδια πηγή.

Το σουηδικό πρακτορείο ΤΤ μετέδωσε ότι η αστυνομία αρνήθηκε να σχολιάσει αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του περιστατικού και της ισραηλινής πρεσβείας.

Swedish police have detained several people and cordoned off a large area in #Stockholm after a patrol heard suspected gunshots, they say, with the Israeli embassy located in the closed-off area.#Israel https://t.co/GHS7eRZVaI