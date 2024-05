Οργή για το βίντεο με τις Ισραηλινές ομήρους: Restart στις συνομιλίες για εκεχειρία κάνει το Ισραήλ

Το Ισραήλ δήλωσε ότι θα ανακινήσει τις αδιέξοδες συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς - το υπουργικό συμβούλιο πολέμου έδωσε το πράσινο φως - μετά το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνει Ισραηλινές γυναίκες-μέλη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων να έχουν απαχθεί από τους μαχητές στις 7 Οκτωβρίου και το οποίο προκάλεσε δημόσια κατακραυγή.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, το απόσπασμα των 190 δευτερολέπτων, το οποίο συγκεντρώθηκε από υλικό που τράβηξαν οι μαχητές την ημέρα της επίθεσης, δείχνει πέντε νεαρές γυναίκες με πολιτικά ρούχα, μελανιές και αίματα, να παρατάσσονται σε έναν τοίχο πριν τις σπρώξουν σε ένα τζιπ.

Οι γυναίκες, που το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι είναι στρατιωτικό προσωπικό, απήχθησαν όταν η Χαμάς εισέβαλε στο Ισραήλ και σκότωσε 1.200 ανθρώπους. Η επίθεση προκάλεσε μια ισραηλινή στρατιωτική απάντηση που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της Γάζας και σκότωσε πάνω από 35.000 Παλαιστίνιους.

Περισσότεροι από 100 Ισραηλινοί όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα από τη Χαμάς, αν και δεν είναι σαφές πόσοι είναι ακόμη ζωντανοί. Η Χαμάς έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς ανέφερε ότι το βίντεο δείχνει "σκόπιμες διαστρεβλώσεις" και χαρακτήρισε τους τραυματισμούς των γυναικών "κάτι αναμενόμενο". Η ανακοίνωση δεν αναφέρθηκε στις συνομιλίες.

Την περασμένη εβδομάδα, το Κατάρ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις είχαν φτάσει σε αδιέξοδο μετά την εισβολή του Ισραήλ στη νότια πόλη της Ράφα στη Γάζα, όπου πάνω από 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι είχαν αναζητήσει καταφύγιο πριν αναγκαστούν να φύγουν και πάλι.

Οι δύο πλευρές διαφωνούν επίσης σχετικά με την ανάπτυξη ισραηλινών στρατευμάτων στη Γάζα και τους όρους απελευθέρωσης των υπόλοιπων ομήρων. Το Κατάρ μεσολαβεί στις συνομιλίες μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ.

