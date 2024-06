Συγκρούστηκαν τρένα στην Τσεχία, νεκροί και τραυματίες

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 26 τραυματίστηκαν όταν συγκρούστηκαν μετωπικά επιβατικός με εμπορευματικό συρμό περί τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Παρντουμπίτσε, πόλη 90.000 και πλέον κατοίκων στο κεντρικό τμήμα της Δημοκρατίας της Τσεχίας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και οι τοπικές αρχές.

«Τέσσερις επιβάτες υπέστησαν τραυματισμούς που προκάλεσαν τον θάνατό τους», είπε η Αλένα Κισιάλα, εκπρόσωπος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, στη δημόσια τηλεόραση.

Ο περιφερειάρχης στην Παρντουμπίτσε Μάρτιν Νετολίτσκι έκανε λόγο μέσω Facebook για 4 νεκρούς και 26 τραυματίες.

Σύμφωνα την πυροσβεστική, ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Κατά πληροφορίες που μετέδωσε το τσεχικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CT24, το δυστύχημα έγινε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της Παρντουμπίτσε, που απέχει περίπου εκατό χιλιόμετρα από την Πράγα κι αποτελεί σιδηροδρομικό κόμβο.

