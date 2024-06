Ξεπούλημα-ρεκόρ από hedge funds στο πετρέλαιο λόγω ΟΠΕΚ+

Οι επενδυτές χαρτοφυλακίου πούλησαν όγκους ρεκόρ πετρελαίου στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων την περασμένη εβδομάδα, αφού ο ΟΠΕΚ+ εξέπληξε την αγορά ανακοινώνοντας σχέδια για αύξηση της παραγωγής από το τέταρτο τρίμηνο του 2024, οδηγώντας χαμηλότερα τις τιμές.

Hedge funds και άλλοι διαχειριστές κεφαλαίων πούλησαν το ισοδύναμο των 194 εκατομμυρίων βαρελιών στα έξι πιο σημαντικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης, μεταδίδει το Reuters.

Οι πωλήσεις των funds ήταν οι ταχύτερες για οποιαδήποτε εβδομάδα τουλάχιστον από το 2013, όταν η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ και η ICE Futures Europe άρχισαν να δημοσιεύουν δεδομένα στην τρέχουσα μορφή.

Οι πωλήσεις απείχαν περισσότερες από τρεις τυπικές αποκλίσεις από τη μέση εβδομαδιαία μεταβολή, υποδεικνύοντας πόσο έκπληκτοι έμειναν οι επενδυτές από την ανακοίνωση του ΟΠΕΚ+ για αύξηση της παραγωγής.

Οι παίκτες στις προθεσμιακές αγορές εμπορευμάτων πούλησαν Brent (-102 εκατομμύρια βαρέλια), NYMEX και ICE WTI (-53 εκατομμύρια), ευρωπαϊκό πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (-17 εκατομμύρια), ντίζελ ΗΠΑ (-15 εκατομμύρια) και βενζίνη ΗΠΑ (-6 εκατομμύρια).

Οι πωλήσεις αργού πετρελαίου γενικά και του Brent ειδικότερα ήταν επίσης οι ταχύτερες που έχουν καταγραφεί, καθώς οι traders στα futures κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αγορά αργού θα ήταν άνετη κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου έτους και το 2025.

Ωστόσο, οι μεγάλες πωλήσεις συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης διυλισμένων καυσίμων δείχνουν ότι οι επενδυτές αντιδρούσαν επίσης σε σημάδια χαμηλής κατανάλωσης και διόγκωσης των αποθεμάτων βενζίνης και ντίζελ.

Οι επενδυτές ήταν αρνητικοί έως πολύ αρνητικοί για όλα τα στοιχεία του συμπλέγματος πετρελαίου.

Οι συνολικές θέσεις πετρελαίου μειώθηκαν στα 208 εκατομμύρια βαρέλια το χαμηλότερο από μια εβδομάδα τον Δεκέμβριο του 2023 και πριν από αυτόν τον Ιανουάριο του 2016.

Οι θέσεις του Brent μειώθηκαν στο τρίτο χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί, στα 46 εκατομμύρια βαρέλια, από 335 εκατομμύρια μόλις επτά εβδομάδες νωρίτερα.

Σε επόμενες ομιλίες καθώς και σε μια διαδικτυακή ενημέρωση σε αναλυτές πετρελαίου, αξιωματούχοι του ΟΠΕΚ⁺ επανέλαβαν ότι η προγραμματισμένη αύξηση μπορεί να «διακοπεί ή να αντιστραφεί ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς».

Κάπως, τώρα, η αγορά δείχνει σταθεροποίηση με τις τιμές να αυξάνονται ελαφρά. Όμως, η πρόσφατη συνάντηση των πετρελαιοπαραγωγών χωρών θα καταγραφεί ως μια μεγάλη «έκπληξη του ΟΠΕΚ⁺» – ακόμα κι αν το συμβούλιο δεν αποδειχθεί όπως ακριβώς σκόπευαν να είναι, οι υπουργοί των κρατών-μελών της ομάδας.

