Βρετανία: Πρώτη φορά από το 2021 επέστρεψε ο πληθωρισμός στον στόχο

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο επέστρεψε στο στόχο του 2% τον Μάιο για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια, όπως έδειξαν τα επίσημα στοιχεία, καθώς εξασθένησε η οικονομική επίδραση της πανδημίας COVID-19 και της πλήρους εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Οπως μεταδίδει το Reuters, η πτώση του πληθωρισμού θα είναι ευπρόσδεκτη τόσο από τον πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ όσο και από την Τράπεζα της Αγγλίας - αλλά πιθανότατα ήρθε πολύ αργά είτε για να αντιστρέψει την τύχη του Σούνακ στις εκλογές του επόμενου μήνα είτε για να προκαλέσει μείωση των επιτοκίων της BoE την Πέμπτη.

Η πτώση του ετήσιου πληθωρισμού τιμών καταναλωτή στο 2% από το 2,3% του Απριλίου ήταν σε αντιστοιχία με τις μέσες προσδοκίες των οικονομολόγων σε δημοσκόπηση του Reuters και σηματοδοτεί μεγάλη μείωση από το υψηλό 41 ετών του 11,1% που έφτασε τον Οκτώβριο του 2022.

In the 12 months to May 2024:



· Consumer Prices Index (CPI) rose by 2.0%, down from 2.3% in April

· Consumer Prices Index including owner occupiers’ housing costs (CPIH) rose by 2.8%, down from 3.0% in April



