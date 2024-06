Ρωσία: Επιθέσεις ενόπλων στον Καύκασο

Ένοπλοι εξαπέλυσαν σήμερα σειρά επιθέσεων σε ορθόδοξες εκκλησίες και σε συναγωγή στη Δημοκρατία του Νταγκεστάν στον ρωσικό Καύκασο, σκοτώνοντας έναν ιερέα και έξι αστυνομικούς, ανακοίνωσε η Ρωσική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή και η αστυνομία.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στην Μαχατσκαλά, πρωτεύουσα της Δημοκρατίας του Νταγκεστάνς, και την παράκτια πόλη Ντέρμπεντ.

Η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή ανέφερε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα για «τρομοκρατικές ενέργειες», χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Το Νταγκεστάν, ομοσπονδιακό υποκειμένο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, είναι μια περιοχή όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι μουσουλμάνοι. Η περιοχή γειτνιάζει με την Τσετσενία, και βρίσκεται επίσης κοντά στη Γεωργία και το Αζερμπαϊτζάν.

«Σήμερα το απόγευμα, στις πόλεις Ντέρμπεντ και Μαχατσκαλά, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις ενόπλων εναντίον δύο ορθόδοξων εκκλησιών, μιας συναγωγής και ενός αστυνομικού σημείου ελέγχου», ανακοίνωσε η Ρωσική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή, σύμφωνα με το πρακτορείο Ria-Novosti.

«Σύμφωνα με αρχικές αναφορές, ένας ιερέας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και αστυνομικοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των τρομοκρατικών επιθέσεων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Συνολικά έξι αστυνομικοί σκοτώθηκαν και 12 τραυματίστηκαν στις επιθέσεις, δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας του Νταγκεστάν, Γκαγιάνα Γκαρίγεβα.

Ο ιερέας, ηλικίας 66 ετών, σκοτώθηκε στο Ντέρμπεντ, είπε.

Ο ηγέτης του Νταγκεστάν, Σεργκέι Μελίκοφ, έγραψε στο Telegram: «απόψε στο Ντέρμπεντ και τη Μαχατσκαλά, άγνωστοι προσπάθησαν να αποσταθεροποιήσουν την κοινωνία».

Δύο από τους δράστες σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς, ανέφερε το Baza Telegram.

