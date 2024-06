Για νέες διαδηλώσεις ετοιμάζεται η Κένυα παρά την απόσυρση του φορολογικού ν/σ

Η αστυνομία της Κένυας έστησε σήμερα οδοφράγματα στους δρόμους που οδηγούν στο προεδρικό μέγαρο καθώς κάποιοι διαδηλωτές δήλωσαν αποφασισμένοι να το καταλάβουν παρά την υπαναχώρηση του προέδρου για τις προτεινόμενες φορολογικές αυξήσεις που προκάλεσαν μια εβδομάδα αντιδράσεων και διαδηλώσεων.

Δεν ήταν σαφές πόσο θα κατευνάσει τους διαδηλωτές η χθεσινή απόφαση του προέδρου Ουίλιαμ Ρούτο να αποσύρει το φορολογικό νομοσχέδιο μία ημέρα μετά τον θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων σε συγκρούσεις και τη σύντομη εισβολή στο Κοινοβούλιο.

As per now power belongs to people in Kenya since Protestors have taken the Mace out of parliament,The Mace is the symbol of power of the legislature.@AbahoEdward5 pic.twitter.com/pcDBwBCBeq