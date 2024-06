Δεκάδες νεκροί από τις ταραχές στην Κένυα

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίσθηκαν από σφαίρες που δέχθηκαν κατά την διάρκεια των διαδηλώσεων σε ολόκληρη την Κένυα κατά της αύξησης των φόρων, ανακοίνωσε ο Ιατρικός Σύλλογος της χώρας.

Από την πλευρά του ο επίσημος οργανισμός για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Kenya National Human Rights Commission (KNHRC) ανακοίνωσε ότι έχει καταγράψει 22 θανάτους.

Οι διαδηλωτές εισέβαλαν χθες στο κοινοβούλιο παρά το γεγονός ότι μονάδες της αστυνομίας το είχαν αποκλείσει.

Members of Parliament escaping yesterday in Nairobi, Kenya. This comes after protesting Kenyans stormed Parliament building. pic.twitter.com/xF5VMjITGg

«Παρακολουθήσαμε τις διαδηλώσεις και καταγράψαμε 22 θανάτους», δήλωσε η Ρόουζλιν Ομπέντε διευκρινίζοντας ότι ο οργανισμός, δημόσιου χαρακτήρα, αλλά ανεξάρτητος από την κυβέρνηση, έχει ανοίξει έρευνα.

Στον προηγούμενο απολογισμό του οργανισμού, οι νεκροί ανέρχονταν στους 13.

As per now power belongs to people in Kenya since Protestors have taken the Mace out of parliament,The Mace is the symbol of power of the legislature.@AbahoEdward5 pic.twitter.com/pcDBwBCBeq