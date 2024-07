Τουίταρε την προτίμησή του για τον νικητή των γαλλικών βουλευτικών εκλογών το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας:

«Ο λαός της Γαλλίας αναζητά κυρίαρχη εξωτερική πολιτική, που εξυπηρετεί τα εθνικά του συμφέροντα, και ρήξη από τις επιταγές της Ουάσιγκτον και των Βρυξελλών», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας σε ανάρτηση στο X, συνοδευόμενη από φωτογραφία της Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδας της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης.

«Οι Γάλλοι αξιωματούχοι δεν θα μπορέσουν να αγνοήσουν τέτοιες βαθιές αλλαγές στη στάση της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών», προσθέτει η ανάρτηση του αναπληρωτή εκπρόσωπου του υπουργείου Αντρέι Ναστάσιν.

💬 #Nastasin: The people of France are seeking a sovereign foreign policy that serves their national interests & a break from the dictate of Washington & Brussels.



