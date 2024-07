Μπαγκλαντές: 40.000 εγκατέλειψαν τις εστίες τους λόγω πλημμυρών

Οι πλημμύρες στο Μπαγκλαντές παρέσυραν σπίτια και ανάγκασαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, με τις αρχές να αναστέλλουν τη λειτουργία των σχολείων, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο αντιμετώπισης καταστροφών, ενώ η πρόβλεψη για περισσότερες ισχυρές βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επιδεινώσει την κατάσταση.

Περίπου 40.000 άνθρωποι αναζήτησαν προστασία σε κρατικά καταφύγια και πάνω από 600 ιατρικές ομάδες έχουν συσταθεί για να προσφέρουν βοήθεια στους πλημμυροπαθείς, σύμφωνα με το υπουργείο.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από την τηλεόραση δείχνουν πλημμυρισμένους δρόμους, σπασμένες γέφυρες και φράγματα καθώς και χωρικούς που περπατούν μέσα στα νερά, το ύψος των οποίων τους φθάνει στο γόνατο. Κτηνοτρόφοι αναγκάστηκαν επίσης να σώσουν τα ζώα τους από τα νερά.

«Οι Μπαγκλαντεσιανοί είναι συνηθισμένοι στις πλημμύρες, αλλά η στάθμη του νερού αυξάνεται τόσο πολύ και τόσο γρήγορα σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου που οι άνθρωποι αναγκάζονται να βρουν καταφύγιο σε ό,τι μπορούν, ακόμα και σε μια σχεδία από μπανανιές», δήλωσε ο Λιάκαθ Αλί, επικεφαλής του προγράμματος κλιματικής αλλαγής στην υπηρεσία ανάπτυξης BRAC.

Η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία έχει προβλέψει περισσότερες βροχοπτώσεις για τις κεντρικές και νότιες περιοχές, αλλά η στάθμη του φουσκωμένου ποταμού Βραχμαπούτρα αναμένεται να υποχωρήσει τις επόμενες ημέρες.

