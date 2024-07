Νέα γκάφα Μπάιντεν: Προσφώνησε τον Ζελένσκι ως «πρόεδρο Πούτιν»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υπέπεσε σε νέο γλωσσικό ολίσθημα λίγη ώρα πριν την κρίσιμη συνέντευξη τύπου.

Ειδικότερα, ο Μπάιντεν αποκάλεσε κατά λάθος τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι ως «πρόεδρο Πούτιν» κατά την προσφώνησή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

«Κυρίες και κύριοι ο πρόεδρος Πούτιν» είπε ο Μπάιντεν αναφερόμενος στον Ζελένσκι.

Αμέσως μετά ο Μπάιντεν αναγνώρισε το λάθος και το απέδωσε στο ότι είναι τόσο επικεντρωμένος στο να νικήσει τον Πούτιν: «Πρόεδρο Πούτιν! Θα κερδίσουμε τον πρόεδρο Πούτιν. Προέδρε Ζελένσκι. Είμαι τόσο επικεντρωμένος στο να κερδίσουμε τον Πούτιν. Πρέπει να ανησυχούμε για αυτό».

It’s a slip of the tongue that anyone could make, but which Biden can’t afford at this moment. https://t.co/mLdkZl9CKi