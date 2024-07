Κίνα: Τρέχουν οι εξαγωγές με τον ταχύτερο ρυθμό 15μήνου

Συνολικά οι εξαγωγές της Κίνας στον πλανήτη αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό τους σε 15 μήνες τον Ιούνιο, ενισχυμένες από τις πωλήσεις αυτοκινήτων, οικιακών ηλεκτρονικών ειδών και ημιαγωγών, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν απροσδόκητα εν μέσω ασθενούς εγχώριας ζήτησης.

Αυτό υποδηλώνει ότι οι κατασκευαστές βιάζονται να υποβάλουν παραγγελίες πριν από τους δασμούς που αναμένονται από έναν αυξανόμενο αριθμό εμπορικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ.

Υπήρξαν εκκλήσεις για περαιτέρω μέτρα τόνωσης από την κυβέρνηση, καθώς η οικονομία των 18,6 τρισ. δολ. αγωνίζεται να διατηρήσει δυναμική.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,6% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο στα 307,8 δισ. δολ. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2024, οι εξαγωγές ανήλθαν συνολικά σε 1,7 τρισ. δολάρια, αυξημένες κατά 3,6% σε ετήσια βάση. Πρόκειται για τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης στο 15μηνο.

Οι εξαγωγές αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 18,9% σε αξίας το πρώτο εξάμηνο και κατά 25,3% σε όγκο, εν μέσω χαμηλότερων τιμών εξαγωγής. Οι πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών οικιακής χρήσης αυξήθηκαν κατά 14,8% σε αξία, αλλά παρουσίασαν ακόμη ταχύτερη αύξηση σε όγκο κατά 24,9%.

Οι εξαγωγές ημιαγωγών (μικροτσίπ) αυξήθηκαν κατά 21,6% σε ετήσια βάση σε αξία και κατά 9,5% σε όγκο.

China's massive June surplus may get a bit of attention, as it reflects an economy again growing on the back of exports -- at a time when the world is increasingly worried about reliance on Chinese supply



