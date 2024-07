Εκρηκτικοί μηχανισμοί βρέθηκαν στο όχημα του 20χρονου που πυροβόλησε τον Τραμπ

Η αμερικανική αστυνομία βρήκε εκρηκτικούς μηχανισμούς στο αυτοκίνητο του νεαρού άνδρα ο οποίος επιχείρησε να σκοτώσει τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal, χωρίς να κατονομάζει τις πηγές της.

Το όχημα που οδηγούσε ο Τόμας Μάθιου Κρουκς ήταν σταθμευμένο κοντά στον χώρο της προεκλογικής συγκέντρωσης του Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AP βρέθηκαν υλικά για την κατασκευή βομβών τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στο σπίτι του υπόπτου.

Η εφημερίδα και το τηλεοπτικό δίκτυο ABC ανέφεραν επίσης ότι το όπλο που χρησιμοποίησε ο Κρουκς είχε αγοραστεί νόμιμα από τον πατέρα του.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ενημερώθηκε από τους αρχηγούς του FBI και της Μυστικής Υπηρεσίας για τις εξελίξεις αναφορικά με την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η συνάντηση έγινε στην αίθουσα κρίσεων του Λευκού Οίκου, με τη συμμετοχή της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, του υπουργού Δικαιοσύνης και άλλων αξιωματούχων των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ο Μπάιντεν πρόκειται να κάνει μια ανακοίνωση για το θέμα αυτό αργότερα. Είχε ήδη κάνει μια πρώτη δήλωση αμέσως μετά την απόπειρα και στη συνέχεια διέκοψε τις διακοπές του στο σπίτι του στο Ντέλαγουερ και επέστρεψε νωρίτερα στην Ουάσινγκτον, τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή.

Στο μεταξύ, ο άνθρωπος που σκοτώθηκε από τα πυρά στην προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια ήταν ο 50χρονος Κόρεϊ Κομπερατόρε, σύμφωνα με ανάρτηση της οικογένειάς του στο Facebook και τον κυβερνήτη της Πολιτείας.

«Η προεκλογική συγκέντρωση του Τραμπ στην Πενσιλβάνια στοίχισε τη ζωή του αδελφού μου, του Κόρεϊ Κομπερατόρε. Το μίσος για έναν άνδρα στοίχισε τη ζωή του ανθρώπου που αγαπούσαμε περισσότερο» ανέφερε η αδελφή του στην ανάρτησή της.

Ο Κομπερατόρε είχε υπηρετήσει παλαιότερα ως αρχηγός των εθελοντών πυροσβεστών της κοινότητας Μπάφαλο, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Pittsburgh Post-Gazette.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Πενσιλβάνιας Τζος Σαπίρο είπε ότι ο 50χρονος που κατοικούσε στο Σάρβερ πέθανε σαν ήρωας καθώς έσκυψε πάνω από τα μέλη της οικογένειάς του για να τα προστατεύσει όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί.

«Ο Κόρεϊ ήταν ένθερμος υποστηρικτής του πρώην προέδρου και είχε ενθουσιαστεί που χθες το βράδυ βρισκόταν εκεί μαζί του», είπε ο Σαπίρο, προσθέτοντας: «Οι πολιτικές διαφωνίες δεν μπορούν ποτέ, ποτέ να επιλυθούν με τη βία».

Νωρίτερα, το FBI ταυτοποίησε τον 20χρονο Τόμας Μάθιου Κρουκς από το Μπέθελ Παρκ της Πενσιλβάνια ως δράστη της απόπειρας δολοφονίας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια μιας προεκλογικής ομιλίας.

Ο ύποπτος δέχθηκε πυρά και σκοτώθηκε από τη Μυστική Αστυνομία, δευτερόλεπτα μετά από την κίνηση του να πυροβολήσει κατά της εξέδρας, από την οποία μιλούσε ο Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια.

Το FBI ανακοίνωσε ότι εργάζεται προκειμένου να προσδιοριστεί το κίνητρο της επίθεσης, που στοίχισε τη ζωή σε έναν από τους παρευρισκόμενους στη συγκέντρωση του Τραμπ, ενώ δύο άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τα πολιτειακά αρχεία των ψηφοφόρων δείχνουν ότι ο Κρουκς ήταν εγγεγραμμένος ψηφοφόρος των Ρεπουμπλικανών. Οι επικείμενες προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, θα ήταν οι πρώτες εκλογές στις οποίες θα ψήφιζε ο Κρουκς.

Ο Κρουκς ζούσε περίπου σε απόσταση μιας ώρας από το σημείο που έγινε η επίθεση στο Μπάτλερ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο πάνω από το Μπέθελ Παρκ για “ειδικούς λόγους ασφάλειας”.

Όταν ο Κρουκς ήταν 17 ετών έκανε μία δωρεά 15 δολαρίων στην επιτροπή πολιτικής δράσης ActBlue που συγκεντρώνει χρήματα για πολιτικούς αριστερής απόκλισης, αλλά και Δημοκρατικούς πολιτικούς, σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής του 2021. Η δωρεά έγινε υπέρ της εθνικής πολιτικής οργάνωσης Progressive Turnout Project, που δραστηριοποιείται προκειμένου να κινητοποιηθούν οι Δημοκρατικοί και να ψηφίσουν. Οι δύο πολιτικοί φορείς δεν ανταποκρίθηκαν σε ένα αίτημα σχολιασμού του Reuters.

Ο πατέρας του Κρουκς, ο 53χρονος Μάθιου Κρουκς δήλωσε στο CNN ότι προσπαθεί να καταλάβει τι συνέβη, ενώ θα περιμένει μέχρι να μιλήσει με τις αρχές ασφάλειας, πριν μιλήσει για το γιο του.

Ο Τόμας Κρουκς αποφοίτησε το 2022 από το Λύκειο του Μπέθελ Παρκ σύμφωνα με την καθημερινή εφημερίδα Pittsburgh Tribune-Review, ενώ έλαβε βραβείο 500 δολαρίων από την Εθνική Πρωτοβουλία Μαθηματικών κι Επιστήμης, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα.

Ένα βίντεο από την τελετή αποφοίτησης του 2022 που επικαλείται η εφημερίδα the New York Times δείχνει τον Κρουκς να παραλαμβάνει το απολυτήριο του εν μέσω επευφημιών.

Ένα βίντεο από την ίδια τελετή που αναρτήθηκε διαδικτυακά δείχνει τον Κρουκς με γυαλιά να φοράει τη μαύρη τήβεννο της αποφοίτησης και να ποζάρει με έναν αξιωματούχο του Λυκείου. Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να πιστοποιήσει άμεσα τη γνησιότητα του βίντεο.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν σήμερα ότι ο Κρουκς δεν είχε μαζί του τα στοιχεία της ταυτότητάς του, στο σημείο της επίθεσης, ενώ θα πρέπει να ταυτοποιηθεί με τη χρήση άλλων μεθόδων.

“Τώρα, αναλύουμε φωτογραφίες και προσπαθούμε να εξετάσουμε το DNA του και να λάβουμε βιομετρική επιβεβαίωση”, δήλωσε στη διάρκεια μιας ενημέρωσης του Τύπου, ο Κέβιν Ρότζεκ, υπεύθυνος ειδικός πράκτορας του FBI.



H USA Today ανέφερε ότι δεκάδες οχήματα των υπηρεσιών ασφαλείας βρίσκονται έξω από τη διεύθυνση κατοικίας του Κρουκς, όπως αυτή αναφέρεται στο εκλογικό μητρώο του.

Πράκτορες των υπηρεσιών κατά του αλκοολισμού, του καπνίσματος, της οπλοκατοχής, αλλά και των εκρηκτικών, βρίσκονται στο σημείο, ενώ μία ομάδα εξουδετέρωσης βομβών έχει αναπτυχθεί στην κατοικία, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα της USA Today.

Η περίμετρος της κατοικίας του υπόπτου έχει αποκλειστεί με το ειδικό κίτρινο κορδόνι των αστυνομικών ερευνών, ενώ έξω από αυτήν έχει παρκάρει ένα περιπολικό της τοπικής αστυνομίας.

“Είναι παραφροσύνη ότι κάποιος θα έκανε κάτι τέτοιο”, δήλωσε στην USA Today ο 30χρονος κάτοικος της περιοχής Νταν Μαλόνι.

Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να εντοπίσει άμεσα λογαριασμούς του Κρουκς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες αναρτήσεις του.

Η Meta, μητρική εταιρία του Facebook και του Instagram, δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις για το αν οι δύο πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν αποσύρει οποιουσδήποτε λογαριασμούς που σχετίζονται με τον ύποπτο.

The Shooter at the Trump Rally in Pennsylvania can be seen Dead on the Roof of a nearby Building, after being Killed by U.S. Secret Service Agents. pic.twitter.com/6eUpiqfCeL