Δικαστήριο ΕΕ κατά Φον ντερ Λάιεν για τα συμβόλαια εμβολίων Covid

Παρατυπίες της Κομισιόν για συμβάσεις εμβολίων κατά της Covid-19 διαπίστωσε το Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόλις μία ημέρα πριν από την αποφασιστική ψηφοφορία για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη 361 ευρωβουλευτών την Πέμπτη, ώστε να επανεπιβεβαιωθεί επικεφαλής του εκτελεστικού οργάνου.

Το δικαστήριο αποφάσισε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρείχε στο κοινό «αρκετά ευρεία πρόσβαση» στις συμβάσεις εμβολίων Covid-19, διαπιστώνοντας παρατυπίες στην αιτιολόγησή της για διόρθωση τμημάτων των εγγράφων.

🚨 BREAKING: Ursula von der Leyen has lost the vaccine contract transparency case in the EU’s top court.



Read the full story: https://t.co/xKFOA9uLhw pic.twitter.com/zGb9NXY8Jj