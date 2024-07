Η Microsoft έβγαλε off αεροπορικές, τράπεζες, χρηματιστήρια παγκοσμίως

Μια σειρά από τεχνικές δυσλειτουργίες διέκοψαν τις υπηρεσίες αεροπορικών εταιρειών, τραπεζών και του χρηματιστηρίου του Λονδίνου σήμερα Παρασκευή. Ενας ασυνήθιστος καταιγισμός βλαβών ξέσπασε από τις ΗΠΑ έως την Ασία, αφού η Microsoft ανέφερε διακοπή σε όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες της. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν επηρεαστεί τα συστήματα των ελληνικών τραπεζών.

Ενα update από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας CrowdStrike οδήγησε σε μια σημαντική διακοπή λειτουργίας, δήλωσε η εταιρεία στο NBC, η οποία επηρέασε επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Η CrowdStrike δήλωσε ότι βρίσκεται τώρα στη διαδικασία επαναφοράς του update που προκάλεσε το πρόβλημα. Η διακοπή λειτουργίας δεν πιστεύεται ότι είναι αποτέλεσμα χάκερ ή κακόβουλης ενέργειας.

Η Microsoft δήλωσε νωρίτερα ότι οι υπηρεσίες cloud της είχαν αποκατασταθεί ως επί το πλείστον μετά από μια διακοπή που επηρέασε τις εφαρμογές cloud της στις ΗΠΑ. Δεν είναι σαφές αν αυτή η διακοπή σχετίζεται με την ενημέρωση της CrowdStrike.

Ωστόσο, ξεχωριστά, το πρόβλημα update στην CrowdStrike φαίνεται να επηρέασε άμεσα τα συστήματα Windows σε όλο τον κόσμο, με φορητούς υπολογιστές να εμφανίζουν μια οθόνη σφάλματος γνωστή ως «μπλε οθόνη θανάτου».

Καθηλώθηκαν αεροπλάνα

Οι πρώτες δυσλειτουργίες εμφανίστηκαν στις ΗΠΑ αργά την Πέμπτη και αποδόθηκαν σε βλάβη των υπηρεσιών της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των Azure και 365. Η Frontier Airlines, μονάδα της Frontier Group Holdings Inc. με έδρα το Ντένβερ, καθήλωσε τις πτήσεις της για πάνω από δύο ώρες και απέδωσε την ευθύνη σε προβλήματα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Microsoft. Η American Airlines, η Delta Airlines, η United Airlines και η Allegiant Air καθήλωσαν επίσης τις πτήσεις τους.

Το αεροδρόμιο του Βερολίνου ανακοίνωσε την αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας έως τις 11:00 ώρα Ελλάδας λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα πληροφορικής. Νωρίτερα η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου σε ανακοίνωσή της στο Χ ενημέρωσε τους επιβάτες ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις στο check-in λόγω τεχνικού προβλήματος.

H Ryanair προειδοποίησε τους πελάτες της για ενδεχόμενα προβλήματα «εξαιτίας παγκόσμιας βλάβης στο σύστημα πληροφορικής».

Προβλήματα ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει και το αεροδρόμιο της Πράγας στο σύστημα check-in που χρησιμοποιεί μεγάλος αριθμός αεροπορικών εταιρειών, σημειώνοντας ότι κάποιες αναχωρήσεις θα καθυστερήσουν.

We are following reports of a Microsoft outage affecting airlines and airports all around the world. Delays and cancellations are expected. pic.twitter.com/Tf7jy1Ov2m — Flightradar24 (@flightradar24) July 19, 2024

Η διακοπή λειτουργίας της Microsoft είχε σημαντικό αντίκτυπο στις πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, δήλωσε εκπρόσωπος στο Bloomberg News. Ο αντίκτυπος χαρτογραφείται τώρα και το αεροδρόμιο συμβουλεύει τους ταξιδιώτες να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές τους εταιρείες και να παρακολουθούν τις τρέχουσες πληροφορίες για τις πτήσεις τους.

Καθυστερήσεις και στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Καθυστερήσεις στις πτήσεις αναμένονται και στον στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος λόγω του black out στα συστήματα της Microsoft.

Οπως αναφέρουν στελέχη του ΔΑΑ στο Euro2day.gr, το πρόβλημα αφορά επίγεια συστήματα εξυπηρέτησης, κυρίως αεροπορικών εταιριών low cost που χρησιμοποιούν συστήματα της Microsoft. Αυτή τη στιγμή οι αεροπορικές κάνουν τις διαδικασίες check in χειροκίνητα και όχι ηλεκτρονικά, κάτι που προκαλεί καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις των πτήσεων.

Διευκρινίζουν δε ότι τα προβλήματα δεν σχετίζονται με την εναέρια κυκλοφορία και την ασφάλεια των πτήσεων, καθώς τα αεροδρόμια καθ' εαυτά δεν χρησιμοποιούν λογισμικό της Microsoft.

Τεχνική βλάβη στο σύστημα πληροφορικής επηρεάζει τη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων και εταιρειών σε πολλές χώρες, όπως η Αυστραλία, η Τουρκία και η Ισπανία.

The Microsoft / CrowdStrike outage has taken down most airports in India. I got my first hand-written boarding pass today 😅 pic.twitter.com/xsdnq1Pgjr — Akshay Kothari (@akothari) July 19, 2024

Ο όμιλος LSE Group, ο οποίος διαχειρίζεται το χρηματιστήριο του Λονδίνου, δήλωσε ότι αντιμετωπίζει ένα παγκόσμιο τεχνικό πρόβλημα που εμποδίζει τη δημοσίευση ειδήσεων. Στην Ασία, οι Ιάπωνες χρήστες άρχισαν να αναφέρουν δυσλειτουργίες με υπηρεσίες όπως το Microsoft 365 -η διαδικτυακή σουίτα λογισμικού γραφείου της εταιρείας- το απόγευμα. Οι αεροπορικές εταιρείες στα αεροδρόμια της Βομβάης και του Χονγκ Κονγκ επέστρεψαν στον χειροκίνητο έλεγχο των επιβατών.

Οι τελευταίες δυσλειτουργίες ήρθαν αμέσως μετά την ανακοίνωση της Microsoft ότι είχε επιλύσει μια διακοπή των υπηρεσιών cloud Azure. Οι σελίδες κατάστασης της εταιρείας είχαν δείξει νωρίτερα ότι το Azure και το Microsoft 365 αντιμετώπιζαν προβλήματα για αρκετές ώρες.

Προβλήματα στον βρετανικό σιδηρόδρομο και στο σύστημα Υγείας

Ο σημαντικότερος σιδηροδρομικός φορέας της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι επηρεάστηκε από τεχνικό πρόβλημα του συστήματος πληροφορικής, κάτι το οποίο θα οδηγήσει πιθανόν σε ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής.

«Αντιμετωπίζουμε αυτήν τη στιγμή εκτεταμένα προβλήματα του συστήματος πληροφορικής στο δίκτυό μας», ανακοίνωσαν σήμερα με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι τέσσερις σιδηροδρομικές εταιρείες του ομίλου Govia Thameslink Railway.

Σύστημα κρατήσεων του τομέα υγείας που χρησιμοποιείται από γιατρούς στην Αγγλία βρίσκεται εκτός δικτύου, αναφέρουν σε αναρτήσεις τους σήμερα στην πλατφόρμα X υγειονομικοί αξιωματούχοι.

Δήλωση από Microsoft

Για τα Windows:

«Γνωρίζουμε ένα ζήτημα που επηρεάζει τις συσκευές Windows λόγω μιας ενημέρωσης από μια πλατφόρμα λογισμικού τρίτου μέρους. Αναμένουμε ότι θα υπάρξει σύντομα λύση».

Για την υπηρεσία cloud Azure:

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχει πρόβλημα που επηρεάζει ένα υποσύνολο πελατών. Αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει αυτό στους πελάτες και εργαζόμαστε για να αποκαταστήσουμε τις υπηρεσίες για όσους εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαταραχές το συντομότερο δυνατό».

Για τις επηρεαζόμενες εφαρμογές και υπηρεσίες του Microsoft 365:

«Αναμένουμε ακόμα ότι οι χρήστες θα δουν διορθώσεις καθώς αντιμετωπίζουμε τις υπολειπόμενες επιπτώσεις. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει κάθε χρήστη που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει διάφορες εφαρμογές και υπηρεσίες του Microsoft 365».

Εκπρόσωπος της Microsoft δήλωσε ότι η εταιρεία εξετάζει τις αναφερθείσες διακοπές και τα προβλήματα.

Multiple services are continuing to see improvements in availability as our mitigation actions progress. More details can be found within the admin center under MO821132 and on https://t.co/uSHwRmYdzx — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) July 19, 2024

Δεν μπορούσε να εκπέμψει το Sky News, επέστρεψε στον αέρα

Επέστρεψε στον αέρα το βρετανικό Sky News, ένας από τους μεγαλύτερους τηλεοπτικούς σταθμούς της χώρας, που νωρίτερα δεν μπορούσε να εκπέμψει το πρόγραμμά του.

«Το Sky News δεν είναι σε θέση να μεταδώσει απευθείας τηλεοπτικό πρόγραμμα σήμερα το πρωί, δηλώνοντας αυτή τη στιγμή στους τηλεθεατές ότι ζητάμε συγγνώμη για την αναστάτωση», δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος του δικτύου Ντέβιντ Ρόουντζ στην πλατφόρμα Χ.

Ένα παγκόσμιο τεχνικό πρόγραμμα σε σύστημα πληροφορικής επηρεάζει τη λειτουργία επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες, όπως τα ισπανικά αεροδρόμια, μια τουρκική αεροπορική αερογραμμή, εταιρείες μέσων ενημέρωσης και τράπεζες στην Αυστραλία.

We’re obviously not on air - we’re trying 🤞@SkyNews Breakfast pic.twitter.com/ZKvVacRgUY — Jacquie Beltrao (@SkyJacquie) July 19, 2024

Πολλές αυστραλιανές εταιρείες επηρεάζονται από «ευρείας κλίμακας τεχνική βλάβη»

«Ευρείας κλίμακας τεχνική βλάβη» επηρεάζει δεκάδες επιχειρήσεις στην Αυστραλία -από τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών έως μέσα ενημέρωσης- και φαίνεται πως συνδέεται με προβλήματα που αντιμετωπίζει η εταιρεία παροχής υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας Crowdstrike, δήλωσε εκπρόσωπος του αυστραλιανού υπουργείου Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Downdetector, η βλάβη επηρεάζει πολλές τράπεζες και εταιρείες τηλεπικοινωνιών.

«Έχω ενημερωθεί για μια μεγάλης κλίμακας τεχνική βλάβη που επηρεάζει αριθμό επιχειρήσεων και υπηρεσιών σε όλη την Αυστραλία σήμερα το απόγευμα», επεσήμανε μέσω Χ η Μισέλ ΜακΓκίνες, της αυστραλιανής υπηρεσίας κυβερνοασφάλειας.

«Οι τρέχουσες πληροφορίες υποδεικνύουν ότι η βλάβη αυτή συνδέεται με τεχνικό πρόβλημα της πλατφόρμας λογισμικού που χρησιμοποιούν οι εταιρείες που έχουν επηρεαστεί», πρόσθεσε η ίδια.

Εξάλλου η ΜακΓκίνες τόνισε ότι «δεν υπάρχουν πληροφορίες που να υπονοούν ότι πρόκειται για περιστατικό συνδεόμενο με την κυβερνοασφάλεια».

Η κρατική ραδιοτηλεόραση της Αυστραλίας ABC ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει «μεγάλη τεχνική βλάβη», χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

Από την πλευρά της, η Crowdstrike αναφέρει σε προηχογραφημένο μήνυμά της ότι είναι ενήμερη για αναφορές περί προβλήματος στο λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft που συνδέονται με τον αισθητήρα της Falcon.

