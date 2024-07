Χάρις: Είμαστε με την ελευθερία, όχι με το χάος του Τραμπ

Η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις επιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη προεκλογική της συγκέντρωση μετά την απόσυρση του προέδρου Τζο Μπάιντεν ως υποψηφίου των Δημοκρατικών για την προεδρία, ενώ εμφανίστηκε και η πρώτη δημοσκόπηση (Reuters/Ipsos) που της δίνει οριακό προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου.

«Θέλουμε να ζήσουμε σε μια χώρα ελευθερίας, συμπόνιας και κράτους δικαίου ή σε μια χώρα χάους, φόβου και μίσους;» ρώτησε το πλήθος αρκετών χιλιάδων που επευφημούσε στο West Allis Central High School, σε προάστιο του Μιλγουόκι στο Ουισκόνσιν, κρίσιμη πολιτεία για τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Η θωράκιση της μεσαίας τάξης θα είναι απόλυτος στόχος της προεδρίας μου», είπε. Κάθε εργαζόμενος θα έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε εργατικό σωματείο, πρόσθεσε.

