Κρούγκμαν: Η Fed πρέπει να προχωρήσει σύντομα σε έκτακτη μείωση επιτοκίων

Έκκληση στη Fed να προχωρήσει σε έκτακτη μείωση επιτοκίων πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου απηύθυνε ο Πολ Κρούγκμαν.

«Οπότε, αν και είχα ταχθεί υπέρ της μείωσης επιτοκίων, κατά 50 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο σίγουρα, δεν είχα ζητήσει μείωση επιτοκίων πριν από την επόμενη συνεδρίαση, διότι αυτό θα μπορούσε να στείλει σήμα πανικού. Αλλά από τη στιγμή που μπορεί να βλέπουμε ήδη πανικό, το επιχείρημα αυτό χάνει την ισχύ του. Υπάρχει πραγματικός λόγος για έκτακτη μείωση επιτοκίων σύντομα».

So, even though I’ve been arguing for rate cuts — 50 in September for sure — I wasn’t calling for an inter-meeting cut, because that might signal panic.



But since we may be seeing a panic anyway, that argument loses its force. Real case for an emergency cut soon.