Μπορέλ: Αποτροπιαστικό το χτύπημα στο σχολείο στη Γάζα

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ εξέφρασε σήμερα τον αποτροπιασμό του για το πολύνεκρο ισραηλινό πλήγμα εναντίον εσχολείου στη Γάζα.



«Αποτροπιαστικές οι εικόνες του σχολείου στη Γάζα που χρησιμοποιείτο ως καταφύγιο, το οποίο επλήγη από ισραηλινό χτύπημα, που προκάλεσε δεκάδες θύματα μεταξύ των Παλαιστινίων. Τουλάχιστον 10 σχολεία έχουν στοχοποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτές τις σφαγές», έγραψε ο Μπορέλ στο Χ.

Horrified by images from a sheltering school in Gaza hit by an Israeli strike, w/ reportedly dozens of Palestinian victims.



At least 10 schools were targeted in the last weeks. There’s no justification for these massacres



We are dismayed by the terrible overall death toll. 1/2